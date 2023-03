Mi az a hörgőgyulladás, hogyan történik a hörgőgyulladás kezelése házilag?

A hörgőgyulladás, más néven hörghurut az egyik leggyakoribb légzőszervi megbetegedés ma Magyarországon: becslések szerint nagyjából félmillió ember szenved az idült hörgőgyulladás tüneteitől. Nézzük, mi az a hörgőgyulladás, mik a hörgőgyulladás tünetei, hogyan jelentkezik a hörgőgyulladás felnőtteknél, mik a hörgőgyulladás kiváltó okai? Hogyan történik a hörgőgyulladás kezelése házilag, illetve gyógyszeres készítményekkel?

Cikkünkben a hörgőgyulladás nevű betegségről nyújtunk tájékoztatást olvasóinknak: tudd meg, mi a hörgőgyulladás jelentése, mi az a hörgőgyulladás, avagy hörghurut, kik a veszélyeztetettebbek a hörgőgyulladás szempontjából! Mik a hörgőgyulladás tünetei, mikor forduljunk orvoshoz és hogyan zajlik a hörgőgyulladás kezelése? Mit tehetünk a hörgőgyulladás ellen, hogyan szabaduljunk meg a kínzó tünetektől?

Mi az a hörgőgyulladás?

A hörgőgyulladás – gyakran nevezik még hörghurutnak is – a tüdőben található hörgők nyálkahártyájának gyulladásos megbetegedése, kiváltó oka többnyire valamilyen légúti fertőzés (pl. náthajellegű megbetegedések, koronavírus, RSV vírus, adenovírus, rhinovírus, influenza stb.). A hörgők funkciója a tüdőben a lerakódásoktól, szennyeződésektől való megszabadulás, azonban, ha a nyálkahártya gyulladása miatt nyáktúltermelődés következik be, az már irritálja a légutakat, így nyákos köhögés formájában igyekszünk megszabadulni a gyulladásos feleslegtől.

Abban az esetben, ha valakinél a hörgőgyulladás tartós alsó légúti betegségként két egymást követő évben is, 3 hónapnál hosszabb ideig fennáll, idült hörgőgyulladásról beszélhetünk. A hörgőgyulladás esetében is megkülönböztetünk különféle súlyossági fokozatokat: az enyhe hörgőgyulladás kezdődhet reggeli köpetürítéssel, de a későbbiekben nehézlégzés, akár oxigénhiány és szívelégtelenség is felléphet – ezért egyáltalán nem szabad félvállról vennünk a betegséget!

Mik a hörgőgyulladás okai?

A hörgőgyulladás kiváltó oka vagy valamilyen fertőző betegség, ami náthajellegű tüneteket produkál (légúti gyulladások, köhögés stb.), de irritációs anyagok belégzése is okozhatja. Gyakori kérdés a hörgőgyulladás kapcsán, hogy a hörgőgyulladás dohányzás következményeképp is felléphet-e. Nos, a kérdésre a válaszunk: igen, a dohányzás, sőt, a túlzottan szmogos városi levegő tartós belégzése is lehet a hörgőgyulladás okozója. A hörgőgyulladás kialakulásához a sok stressz, a krónikus fáradtság és az alultápláltság, ezzel együtt az immunrendszer általános legyengülése is hozzájárulhat.

Mik a hörgőgyulladás tünetei?

A hörgőgyulladás felnőtteknél és gyerekeknél is hasonló tünetekkel jelentkezik: a hörgőgyulladás tünetei közé soroljuk a sima és a hurutos köhögést, a produktív köhögést és a túlzott váladékképződést a tüdőben, ami köpetürítés formájában távozik. Bizonyos esetekben a hörgőgyulladás sípoló légzéshez, nehézlégzéshez, lázhoz is vezethet – ilyen esetekben mindenképpen kérjük ki háziorvosunk vagy egy szakorvos tanácsát!

A hörgőgyulladás mennyi idő alatt múlik el?

A hörgőgyulladás felnőtteknél jellemzően néhány nap alatt magától elmúlik (pl. lezajlik a náthajellegű megbetegedés), azonban kevésbé szerencsés esetekben a hörgőgyulladás a kishörgőkre is átterjedhet, súlyos esetekben pedig tüdőgyulladáshoz is vezethet – éppen ezért fontos a hörgőgyulladás kezelése házilag és orvosilag egyaránt.

Hogyan zajlik a hörgőgyulladás kezelése?

A hörgőgyulladás esetében fontos, hogy megtaláljuk a hörgőgyulladás kiváltó okát: ha például influenza/koronavírus okozta, az orvosunk csak támogató, a megbetegedés tüneteit csillapító kezelést írhat elő, bakteriális fertőzés esetében pedig antibiotikummal védekezhetünk a hörgőgyulladás romlása ellen – erre akkor lehet szükség, ha a hörgőgyulladás láz kíséretében zajlik le, vagy ha sárgás-zöldes árnyalatú a beteg köpete. Amennyiben a hörgőgyulladás oka dohányzás lehet, mindenképpen hagyjunk fel káros szokásunkkal.

A hörgőgyulladás kezelése házilag

A hörgőgyulladás kezelése házilagos odafigyeléssel kell, hogy történjen: hörgőgyulladás esetén nagyon fontos, hogy ügyeljünk a megfelelő folyadékbevitelre, lehetőleg víz vagy meleg tea formájában (akár 3-4 litert is megihatunk). Amennyiben hörgőgyulladás áll fenn, kerüljük a megerőltető munkát, lehetőség szerint menjünk betegszabadságra vagy táppénzre; fertőző betegség gyanúja esetén (Covid-19, RSV) tartsuk be a házi karantén előírásait, mindemellett szedjünk C- és multivitamint is. A köhögéses tüneteket csökkenthetjük mellkasbekenő, eukaliptusz illatú párologtató, kamillás gőzölés alkalmazásával.