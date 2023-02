Ennyien fagytak halálra Magyarországon a télen: sokan a fűtetlen otthonukban hűltek ki

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Még az enyhe tél ellenére is szeptembertől január közepéig 98 ember fagyott meg Magyarországon. A Magyar Szociális Fórum lapunk megkeresésére közölte: a halálesetek többsége nem az utcán történt, hanem jellemzően idős, beteg emberek fagytak meg a saját otthonukban. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat is erre hívta fel korábban a figyelmet: a vörös kód alatt kiemelt figyelmet kell fordítani az idős szomszédokra is, nem csak a szabadban éjszakázókra. A rendkívüli hideg miatt kedd este életbe lépő riasztás egyelőre szombatig van érvényben. A következő napokban éjszakánként mínusz 10 fokig vagy az alá is eshet a hőmérséklet.

