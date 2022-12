Fokozódhat a káosz a magyar egészségügyben: most erre kényszerítenék a szakorvosokat

Felkerült a kormány honlapjára az egészségügyi törvénymódosítás további szabályozása - hívta fel a figyelmet Dr. Kunetz Zsombor az Országos Mentőszolgálat Motoros Mentő projekt alapítója és vezetője, a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. orvosigazgatója a közösségi médiában. Kiemelte, hogy a tervezet szerint "a városi kórház az az, amely négy adott szakmából kettőben, míg a vármegyei kórház pedig, amely 21 adott szakmából legalább random ötben tud 24 órás ellátást biztosítani. Így a Szolnoki Hetényi Géza Kórház bátran, immár legálisan beszüntetheti a szülészetet és a stroke, de akár az intenzív terápiás ellátást is, ha van egyéb öt szakmája a listából". Azonban van a szakértő szerint ennél súlyosabb változtatás is.

"Mégis az egyik leghúzósabb és legbrutálisabbnak tűnő tervezet a magánszolgáltatóknál dolgozó orvosok kötelező beforgatása az állami rendszerbe" - írta Dr. Kunetz Zsombor a Facebookon, ahol posztjában a kormány oldalára frissen felkerült egészségügyi tevezeteket elemezte. Jelenleg minden szakvizsgával rendelkező orvosnak a műkődési engedélyét öt évente meg kell újítani, melyhez bizonyos mennyiségű tudományos aktivitás és igazolt orvosi munka szükséges - ezt akár az állami rendszerben, akár a magánellátásban, vagy akár külföldi munkavégzéssel is lehetett igazolni. "Most azt akarják bevezetni, hogy a tisztán magánellátásban dolgozók is - mintegy adó, vagy tizedként - havi 20 órát dolgozzanak az állami ellátásban, az Egészségügyi Jogállási törvény alapján, annak hatálya alatt" - írja a szakértő.

Értelmezése szerint a tervezet a "teljesen magánellátásba menekült orvosokat" megpróbálja visszakényszeríteni az állami ellátásba, annak jogszabályi kötelezettségével együtt. Vagyis rájuk kényszerítve egy olyan szerződést is, amely alapján az ország másik végébe is vezényelhetők lesznek.

A további bizalmat ez a rendelkezés tovább rombolja, és az elvándorlást is fokozni fogja. Sőt, azon külföldön dolgozóknak, akik eddig megtartották egy esetleges visszajövetel kapcsán a magyar engedélyüket ez most ennek biztos elengedését, tevékenységük végleges külföldre költöztetését jelenti

- véli Dr. Kunetz Zsombor. A szakértővel készült korábbi interjúnk az egészségügy jelenlegi állapotáról, itt olvasható: