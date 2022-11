Kiderült az igazság a magyar csapvízről: rengetegen isznak ásványvizet helyette - itt hibáznak

Egy egészséges felnőtt számára Magyarországon a napi 2-3 liter csapvíz biztosítja a szükséges és elégséges ásványi anyag mennyiséget, míg az ásványvizek ivóvízként jellemzően nem alkalmasak hosszú távon fogyasztásra – mondta el Nagy Edit, a Magyar Víziközmű Szövetség (MaVíz) főtitkára a Portfolio-nak adott interjúban. A szakember szerint ugyanakkor az egész ország vízvezeték-hálózatának rekonstruálására lenne szükség, ami sajnálatos módon évek óta tolódik.

A szakember szerint, amennyiben valaki tartósan ásványvizet fogyaszt, figyelni szükséges az összetevők koncentrációját és váltogatni a különböző típusú ásványvizeket. "Számos kutatás bizonyította már, hogy az ásványvizek mikroműanyag tartalma is sokkal magasabb, mint a csapvízé" - mondta el, és felhívta a figyelmet arra is, hogy a csapvíz olcsóbb is: 1 m3, azaz 1 000 liter csapvízzel pontosan 2 000 db ½ literes palackot lehet megtölteni. 1 m3 víz ára Magyarországon átlagosan 260 Ft /m3, tehát, ha kiszámoljuk, akkor egy fél literes flakont pontosan 13 fillérből tudunk megtölteni.

A szakértő arról is beszélt, hogy az elöregedett hálózat - különösen, ha komoly fizikai terhelésnek van kitéve (pl.: utak alatt húzódik, nagy szárazság következtében a talajviszonyok változása miatt), akkor sűrűbben hibásodik meg (pl: eltörik a vezeték). "Ennek következtében másodlagos szennyezés érheti a rendszerben a vizet, ezt nevezzük bakteriális szennyezésnek. (...) Ide tartozik a régi azbesztcsövek cseréjének kérdésköre is, mivel ezeket ugyancsak szükséges volna már cserélni, bár szorosan a témához kapcsolódik az a tény, hogy az azbeszt a vízbe nem oldódik, csak ha mechanikai beavatkozás történik. Ugyanez igaz az ólomcsövekre is" - mondta el a lapnak Nagy Edit.

Szerencsés lenne pályázati rendszeren keresztül forrást biztosítani a lakó/társasházak tulajdonosai számára, mivel ez nagy terhet jelentene a lakosságra, azonban, ha az egész lakóközösség nem cseréli ki a belső hálózatát, akkor az ólom jelenléte megmarad a rendszerben

- mondta a MaVíz főtitkára, aki arról is beszélt, hogy a jövő év elején bevezetésre kerülő új ivóvízminőség szabályozás nyomán több mintavételi helyen és nagyobb gyakorisággal kell majd mintát venni, továbbá számos új vagy szigorodó határértékkel rendelkező vizsgálandó anyag is megjelenik a követelmények között. "Az új vizsgálati rendszer alapja egy kockázatalapú megközelítés, mely lehetővé teszi, hogy az ivóvíz útját végigkövessük és a rá leselkedő veszélyeket időben észleljük, a szennyezéseket elkerüljük" - fejtette ki.

Az új szabályozás alapján az ólom határértéke szigorodni fog, ez új célérték 5 µg/l, melyet legkésőbb 2036. január 12-ig kell majd elérni. Az ólom határértéke addig az időpontig 10 μg/liter.



A szakértő hangsúlyozta, hogy a Magyarországon szolgáltatott ivóvíz kiválóan megfelel az előírásoknak, valamint a jogszabályi feltételeknek, minőségét tekintve pedig kiemelendő, hogy hazánkban a csapvíz az egyik legszigorúbban ellenőrzött élelmiszer.