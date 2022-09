Mitől alakul ki afta a szájban? Így történik az afta kezelése a gyors gyógyulásért

A szájüreget leggyakrabban érintő kellemetlen megbetegedések egyike az afta kialakulása, ami az arra hajlamos embereknél jelentősen megnehezíti a táplálékbevitelt. Na de mégis, mi az az afta, mitől alakul ki az afta és mit tehetünk az afta ellen? Hogyan csökkenthetjük a valószínűségét annak, hogy afta alakuljon ki a szájüregünkben?

Cikkünkben minden fontos tudnivalót elárulunk az afta nevű szájbetegségről: tudd mag, az afta mitől alakul ki, mik az afta okai és hogy afta hol lehet a szájban, melyik területeket érinti leginkább? Mit tehetünk az afta ellen, hogyan történik az afta kezelése, hogyan szüntethetőek meg a fájdalmas tünetek? Utalhat az afta más betegségre?

Mi az afta?

Az afta a szájban nem más, mint egy nem fertőző eredetű szájnyálkahártya-fekély, amit gyulladt udvar vesz körül, közepe szürkésfehér vagy sárgás, mérete tűhegynyitől egészen 2-3 cm nagyságúra (ezek az ún. óriásafták) is megnőhet. Az afta rendkívül gyakori, az emberek 60%-a legalább egyszer megtapasztalhatta a jelenséget élete során, az esetek többségében visszatérő problémáról van szó. Az afta alapesetben magától elmúlik, ám amennyiben nagyobb kiterjedésű aftáról van szó, ami lázzal, nyirokcsomó-duzzanattal jár, mindenképpen szakorvoshoz kell fordulnunk.

Az afta hol lehet?

Az afta a szájüreg belsejében bárhol kijöhet, leggyakrabban a nyelven, a pofa belső részén vagy a szájpadláson találkozhatunk vele. Az aftát az különbözteti meg a herpesztől, hogy míg az afta kizárólag a száj belső részén, addig a herpesz a külső felületen okoz problémát.

Mitől jön ki az afta?

Az afta nemtől és életkortól függetlenül bárkinél előfordulhat, gyerekeknél leginkább az étvágytalanság, a táplálék visszautasítása utalhat a betegségre. Azt, hogy az afta mitol jon ki, valójában nem tudjuk, azonban valószínűsíthetően életmódbeli tényezők állhatnak a háttérben (pl. legyengült immunrendszer esetén nagyobb a valószínűsíége az afta kialakulásának), de az afta okai közé tartozhatnak a szájüregi beavatkozások (pl. fogprotézis behelyezés) és a maró hatású ételek is, melyektől sérülhet a szájnyálkahártya (pl. citrusfélék, fűszeres snack fogyasztása), mindemellett genetikai hajlam is megfigyelhető.

Az afta típusai

Az aftákat három alaptípusba soroljuk, ezek közé tartozik a Mikulicz-féle afta (ez a leggyakoribb, egyesével elhelyezkedő, aprócska, spontán gyógyuló pontok), a Sutton-féle afta (egyesével jelentkező, akár 2-3 centiméteres, a mélyebb területeket is érintő hámhiány, hónapokig is eltarthat, belgyógyászati problémákra utalhat, heget hagyhat maga után) és a Cook-féle afta (tűszúrásnyi, csoportosan előforduló afta, spontán gyógyulnak, herpeszre hasonlíthatnak).

Az afta kezelése

Az afta teljesen egészséges embereknél is előfordul, leggyakrabban spontán gyógyul, 1-2 héttel az afta kialakulása után. az afta kezelése – habár az esetek többségében nincs is rá szükség – házilag is megvalósítható. Ajánlott afta ellen a szódabikarbónás szájöblögetés, de egyébként kapható a gyógyszertárakban vény nélküli, afta elleni krém is, ami csillapítja a tüneteket.

Hogyan védekezzünk az afta ellen?

Habár nem tudjuk, mitől alakul ki afta a szájban, amennyiben hajlamosak vagyunk erre a megbetegedésre, mindenképpen törekedjünk arra, hogy szánk nyálkahártyáját minél kevesebb irritáció érje: szedjünk B-vitamint, használjunk puha fogkefét, ne rágózzunk és lehetőség szerint kerüljük a nagyon savas, fűszeres, csípős ételek fogyasztását. Érdemes gyógynövényes szájöblögető vizet használni, kamillateát fogyasztani és odafigyelni a vitaminokban és ásványianyagokban gazdag, kiegyensúlyozott táplálkozásra.