Te is ilyen szemüveget használsz? Azonnal fordulj szakemberhez, veszélyben lehet a látásod

Sokan szeretünk komoly problémákat olcsón megúszni, nem is sejtve, hogy mekkorát ártunk ezzel magunknak. Ez a helyzet a szemüveg vásárlással is, hiszen, manapság a bevásárlóközpontokban is elérhetőek a nagyítólencsét tartalmazó kész olvasószemüvegek, amelyeket a vásárlók megvesznek, és rendszeresen hordanak. Ugyanakkor a szakemberek szerint egyáltalán nem éri meg az olcsó megoldást választani.

Népszerűek a kész olvasószemüvegek, amelyeket a nagyobb boltokban, sőt az interneten is megvásárolhatunk. A nagyítólencsét tartalmazó, kész olvasószemüvegeket előre beállított dioptriával árusítják, így némi próbálkozás után könnyen találhatunk olyat, amivel viszonylag jól látunk. De ezek tényleg helyettesíthetik a szakértők által, személyre szabottan készített szemüvegeket? A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A gyakran rossz minőségű szemüvegek többet ártanak, mint használnak: a szakértők szerint boltban kapható, kész olvasószemüvegeket csak abban az esetben használjunk, amikor hirtelen, és rövid időre van szükségünk a nagyításra, a mindennapi használatra semmiképpen se erre támaszkodjunk. Lapunknak a problémáról a Magyar Optikus Ipartestület elnöke, Karvázy Attila beszélt, aki kiemelte, hogy míg kis időre használhatunk kész szemüveget, azonban folyamatos használatra egyéni igényre készített szemüveget alkalmazzunk, hiszen csak ez nyújt igazi megoldást. Ha ilyen szemüveget használunk hosszútávon akár olvasásra, akár a monitorhoz, és nem a saját paramétereink alapján készült szemüveget hordjuk, úgy ez látásromláshoz, fejfájáshoz, és egyéb panaszokhoz vezethet - tette hozzá Karvázy Attila. Sokan anyagi megfontoltságból választják a nem megfelelő minőségű, előre gyártott szemüvegeket, hiszen ezek olcsóbbak, mint a szakember által ajánlott eszközök. Míg az előre gyártott, kész olvasószemüvegek pár ezer forintért már elérhetőek, addig a rendes, szakember által ajánlott szemüvegek 10 000-14 000 forintnál kezdődnek, a keret és a lencse minőségétől függően pedig növekedhet az ár - fejtette ki a szakember, aki hozzátette, hogy amennyiben az egyéni, méret után készült szemüveget folyamatos használatra tervezzük, abban az esetben fontos, hogy a megfelelő paramétereket alkalmazzuk, mind a dioptria, mért értékek, bevonatok terén is, mind az antireflex bevonat, tükröződés mentesítés, valamint kékfény szűrő bevonat alkalmazásakor. Mi a helyzet a napszemüvegekkel? A másik nagy kérdés, hogy nyáron, valamint télen milyen napszemüveget hordjunk. Itt is elérhetőek a bevásárlóközpontokban az olcsóbb verziók. A szakértőtől megtudtuk, hogy napszemüvegnél is két kategóriát különböztetnek meg. Ha alkalmi használatról van szó, rövid időre, úgy elég egy kedvezőbb árú napszemüveg, azonban ha folyamatosan használjuk, vezetéshez, kiránduláshoz, úgy ajánlott itt is a szakember által ellenőrzött szemüveget megvásárolni. A napszemüveg ára szintén több tényezős kérdés. Az általános UV szűrő védelemmel ellátott lencse 15 000 forintnál kezdődik, ami nem torzít, és 400 nanométeres UV szűrő lencsét tartalmaz. Ez az árkategória fölött vannak a polarizált lencsék, valamint azok, amelyek fényre sötétednek, esetleg alkalmasak az éjszakai vezetéshez is - mondta Karvázy Attila, aki kiemelte, hogy akár télen is használhatunk napszemüveget, főleg, ha szakember által ellenőrzött lencséről beszélünk. Kiemelte annak fontosságát, hogy mindig a megfelelő helyzethez, és tevékenységhez válasszuk ki az ahhoz megfelelő napszemüveget. Csak úgy, mint az olvasószemüvegeknél, úgy a nem megfelelően kiválasztott napszemüvegek használata is látásroncsoló, látásromlást, fejfájást és szédülést okozhat. Továbbá a napszemüvegeknél a nem megfelelő UV-szűréssel rendelkező lencsék hiánya miatt az UV-sugárzás hatásai is jelentkezhetnek, és hosszútávon szemlencse károsodáshoz, szemészeti problémákhoz vezethet. Ezért fontos, hogy amennyiben sokat használjuk a szemüveget, napszemüveget, úgy a tevékenységnek megfelelő védelemmel ellátott lencsét használjuk, szakember javaslata mellett. Arról is megkérdeztük Karvázy Attilát, hogy milyen gyakran érdemes optikushoz, szemorvoshoz fordulni, és milyen gyakran érdemes elvégezni az általános szemészeti vizsgálatot. Az optikus az, aki a vizsgálat alapján a paramétereknek megfelelően elkészíti a szemüveget, ajánl napszemüveget, és szemüveget árul. Hozzá akkor megyünk, ha a szemüveggel kapcsolatos a problémánk, vásárlási szándékunk van, esetleg karbantartás miatt fordulhatunk még hozzá, amit fél évente érdemes megejteni. A látásvizsgálatot diplomás optometrista végzi, ő határozza meg azt, hogy van-e dioptriás látásproblémánk, ezt évente egy alkalommal ajánlatos elvégezni. A harmadik eset, ha szemészeti problémánk van, gyulladás, allergia, ilyenkor szemorvoshoz fordulunk - válaszolta a Magyar Optikus Ipartestület elnöke.

Címlapkép: Getty Images

