Egyre csuszik le az oltási rangsorban Magyarország: már a fél EU előz minket

A középmezőny végén kullog Magyarország az uniós átoltottsági rangsorban - írja a Népszava. A lap szerint folyamatos a csúszás az elmúlt hetekben, a az Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (ECDC) friss adatai szerint a teljesen átoltott – azaz két dózist kapott – felnőttek körében egy héttel ezelőtt még a 17. volt Magyarország, most azonban már csak a 18-ik helyen állunk.

Miközben Magyarországon csak az emberek 65,9 százaléka kapta meg eddig a második adag vakcinát, az EU-ban már hét állam is 80 százalék feletti átoltottságnál jár, az uniós átlag pedig 72,5 százalék.

A lap figyelmeztet, hogy az oltási program megakadása egyre inkább látható a járványügyi adatokban is: tegnapra tovább nőtt az új fertőzöttek száma: egy nap alatt 531 új pozitív esetet találtak, utoljára ekkora értéket májusban mértek. Az áldozatok száma is nő, pénteken már hat beteg halálát jelentették be.

Címlapkép: Kiss Dániel, MTI/MTVA