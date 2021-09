Óriási hiba Szputnyikra Janssen oltást kérni: óva intenek a szakemberek

A harmadik oltás szakmai protokollja szerint a szputnyikosok nem kérhetnek Janssent, ami azt jelenti, hogy az utazás számukra továbbra is nehézkes marad. Ennek ellenére sokan vannak olyanok, akik ezt megteszik, holott Falus András immunológus szerint ez egyáltalán nem jó ötlet.

A keleti vakcinával oltottak számára az utazás nem könnyű, ugyanis számos ország csak az Európai Gyógyszerügynökség által elfogadott vakcinával oltott állampolgárokat engedi be, vagyis azoktól, akik Szputnyikot vagy Sinopharmot kaptak, a legtöbb helyen továbbra is tesztet kérnek. A harmadik oltás lehetőségével viszont felcsillant a remény, hogy az utazás számukra is könnyebbé válhat, de hiába. Zöld utat ugyanis csak azok kaphatnak, akik két nyugati vakcinát kaptak, vagyis még egy negyedik oltás is kellene a szabad mozgáshoz - írja az Index.

Csupán egyetlen kiskapu van, de ezzel a lehetőséggel is csak a kínai vakcinával oltottak élhetnek. Ők ugyanis kérhetnek harmadik oltásként Janssent, ami egydózisú vakcinaként egy oltás után is teljes védelmet nyújt, az uniós beutazási szabályok pedig ezzel összhangban készültek el. A harmadik oltás szakmai protokollja szerint a szputnyikosok viszont nem kérhetnek Janssent, ami azt jelenti, hogy az utazás számukra továbbra is nehézkes marad. Ennek ellenére a lap információi szerint vannak olyan, szputnyikkal oltott állampolgárok, akik a szakmai ajánlások ellenére is beadatták a Janssent harmadik oltásként, ők a nemzetközi utazásból fakadó nehézségeket így szeretnék orvosolni.

Falus András immunológust szerint azonban ezt a két vakcinát nagyon nem érdemes keverni.

"Mind a Szputnyik, mind a Janssen vektorvakcina, ráadásul mindkettő ugyanazt az adenovírust tartalmazza. Ez azt jelenti, hogy a két adag orosz oltóanyag által keletkezett immunválasz semlegesíti a harmadikként beadott Janssent, vagyis ez a kombináció kifejezetten hátráltatja a védelem kialakulását. Semmiképp sem ajánlom, komoly gondokhoz vezethet"

– jelentette ki lapnak az akadémikus, majd hozzátette, a szputnyikosok számára hosszú távon a két mRNS-alapú vakcina – a Pfizer vagy a Moderna – valamelyike lehet a megoldás.