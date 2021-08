Közeleg a negyedik hullám: ősszel indulnak a nagy oltási kampányok

189 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 811 706 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt egy beteg, így az elhunytak száma 30 057 fő. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 775 286 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 6 363 főre csökkent. 82 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 8-an vannak lélegeztetőgépen. Tegnap szintén egy halálos áldozata volt a járványnak, és 93 koronavírusos beteget ápoltak kórházban.

A beoltottak száma 5 725 336 fő, közülük 5 505 341 fő már a második oltását is megkapta. Már 266 ezren a harmadik oltást is felvették.

A delta vírusmutáns több európai országban és már hazánkban is terjed, a negyedik hullám jelei már több országban érzékelhetőek, és a beoltatlanok vannak a legnagyobb veszélyben, ezért kérjük, hogy aki még nem oltatta be magát, az jelentkezzen háziorvosánál vagy regisztráljon és foglaljon időpontot az interneten

- írja a kormányzati tájékoztató portál. A jövő hét folyamán az iskolákban is lesz oltási akció, azon 12 év feletti diákok kaphatják meg az oltást, akiknek szülei visszajelezték az oltási igényt. A 12 éven felüli gyermekek oltására emellett továbbra is van lehetőség, a még beoltatlan gyermeket automatikusan lehet regisztrálni oltásra az interneten és számukra is nyitva az időpontfoglaló.

A harmadik oltásra is lehet időpontot foglalni az interneten vagy az a háziorvostól is kérhető. Az időseknek, krónikus és legyengült immunrendszerű betegeknek különösen ajánlott a harmadik oltás.