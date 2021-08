Ilyen tüneteket okozhat a gyerekeknél a delta variáns: érdemes rájuk figyelni, nagyobb baj is lehet

Aggódnak a hazai és a nemzetközi a szakemberek az iskolakezdés miatt, mivel a közösségek melegágyai lehetnek az újabb gócpontoknak. Alább összeszedtük, hogy milyen tüneteket okoz az épp felfutó delta variáns a gyerekeknél, és hogy mit tapasztaltak ennek kapcsán az Egyesült Államokban, ahol már javában tombol az új mutáció.

A közelgő iskolakezdés miatt több hazai szakértő is aggódik, hiszen nagyjából ezzel egyidőben kezdhet el felfutni itthon a fertőzöttek száma a delta variáns terjedése miatt.Tóth Sándor kutató virológus például arról beszélt a Pénzcentrumnak, hogy ha a maszkviselés nem tér vissza, akkor nagy gond lesz az iskolakezdéssel - ő egyébként szeptember közepére várja az esetszámok növekedését. Ennek kapcsán Duda Ernő pedig kifejtette, "az a helyzet, hogy ez egy exponenciális görbe, 1-2 hét alatt kialakulhat a katasztrófahelyzet, de reméljük, hogy ez nem történik meg."

Az iskolák pedig az eddig tudottak szerint jelenléti oktatásban kezdik meg a tanévet. Azt pedig mindkét szakértő kiemelte, hogy a gyermekek "jól funkcionálhatnak terjesztőként". Éppen ezért is fontos tudni, hogy milyen tüneteket okoz a delta variáns a gyermekeknél. Tóth Sándor szerint valószínűleg náluk a delta-vírus kevésbé súlyos tüneteket okoz, mint a felnőtteknél: "gyakorlatilag nátha és hasmenés keveréke, esetleg egy kis hányinger, láz."

Hasonlóról számoltak be az amerikai szakértők is a HuffPostnak. Az ottani orvosok szerint COVID-19 tünetei a gyerekeknél nagyrészt hasonlóak az eddigiekhez: láz, köhögés, torlódás, gyomor- és bélrendszeri problémák, valamint íz- és szaglásvesztés. Ezek közül a láz és a köhögés különösen gyakori.

Ugyanakkor az amerikai járványügyi hivatal (CDC) becslései szerint a koronavírussal fertőzött gyerekek 16-40 százaléka tünetmentes, bár ezek az adatok még akkorról származnak, amikor a sokkal fertőzőbb delta variáns nem vált dominánssá az USA-ban.

A delta variáns esetében nem tapasztaltunk változást a klinikai megjelenésben, de az esetek számának növekedését és a pozitív tesztek arányának növekedése fokozott közösségi terjedésre utal

- mondta a portálnak Dr. Anupama Kalaskar, a minnesotai gyermekkórház fertőző betegségekért felelős orvosigazgatója. Hozzátette, az esetek és a kórházi kezelések száma a gyermekek körében ugrásszerűen megnőtt az intézményben. A gyermekek mostanra az összes új fertőzés mintegy 15 százalékát teszik ki országszerte.

Néhány héttel ezelőtt még nem láttunk gyerekeket kórházban. Most minden nap van egy vagy két új beteg

- mondta Dr. James Schneider, a New Hyde Parkban található Cohen Children's Medical Center gyermekgyógyászati intenzív osztályának vezetője.

Úgy tűnik, hogy a kórházi kezelést igénylők számának növekedése azt tükrözi, hogy a delta fertőzőbb, és a gyermekek veszélyeztetettebbek, mivel sokan még nem jogosultak a védőoltásra életkoruknál fogva. Nem úgy tűnik, hogy a gyerekek betegebbek lesznek tőle, csak sokkal több gyerek betegszik meg, úgy tűnik most ez a forgatókönyv. Az orvosok pedig ismét valós időben tanulják majd meg, hogy miképp kell kezelni a gyermekek megbetegedéseit

- mondta Schneider. A szakértők arra is rámutatnak, hogy a gyerekek most szabadabban mozoghatnak világban, mint a korábbi koronavírus-hullámok idején, ami szintén oka lehet annak, hogy több a fertőzés.

A fiatalabb gyerekek védettebbek voltak a fertőzéssel szemben a korábbi COVID-hullámok során. Az iskolák bezárása, a tanórán kívüli tevékenységek leállítása, a maszkviselés, távolságtartás biztonságban tartották a gyerekeket és a felnőtteket. Most, hogy nyitottabbá vált az élet, a kisgyerekek és a be nem oltott felnőttek is veszélyben vannak

- mondta Dr. Audrey John, a Philadelphiai Gyermekkórház fertőző betegségekért felelős vezetője.

A tesztelés és a maszkviselés továbbra is kulcsfontosságú

Az amerikai hatóságok idén ősszel a jelenléti oktatás visszatérést sürgetik, kötelező maszkolásviseléssel. Kritikusan fontos, hogy a gyerekek - akár beoltottak, akár nem - maszkot viseljenek a beltérben és az iskolában - fogalmazott Schneider, aki szerint a szülők számára is létfontosságú, hogy gyermekeiket teszteltessék, ha olyan tünetek jelentkeznek, mint a köhögés vagy a láz esetén. Sok tünet átfedésben van a náthával vagy más légzőszervi betegségekkel.

Én mindenképpen letesztelném a gyerekeket, semmi baj nem történik, ha ezt megtesszük

- jelentette ki Schneider, aki hozzátette, hogy nemrég a saját fiát is elvitte tesztelni, amikor enyhe felső légúti problémák léptek fel nála.

Még azoknál a gyermekeknél is kialakulhat hosszú távú COVID, akiknek enyhe tüneteik vannak, vagy egyáltalán nincsenek tüneteik - erről a szakértők még mindig vizsgálódnak. Egyelőre nem világos, hogy a delta variánsnak van-e bármilyen hatása a hosszú távú tünetekre és a kimenetelre, vagy hogy okozhat-e a multiszisztémás gyulladásos szindrómát gyermekeknél (azaz, ahogyan itthon mondják, többszervi gyulladást).

Ez magas lázat okozhat, valamint a szerveiket is károsíthatja, de kialakulása szerencsére továbbra is ritka a tudósok szerint. A világjárvány kezdete óta alig több mint 4000 ismert eset volt az Egyesült Államokban, a több mint 4 millió ismerten fertőzött gyermek közül. Így bár a szülőknek a tanév kezdetén is gondosan ügyelniük kell a biztonságra (sűrű kézmosás, maszkviselés, stb.), az általános kép a gyermekek tekintetében még mindig nagyrészt megnyugtató.

Bár még mindig nem ismerjük a megfertőződés hosszú távú hatásait, szerencsére nagyon kevés gyermek kerül kórházba a COVID-19, vagy a koronavírust követő többszervi gyulladás miatt

- tette hozzá John.