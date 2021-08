Érthetetlen: több tízezer magyarnak vonták be a védettségi igazolványát

Majdnem 100 ezer magyarnak lett érvénytelen a védettségi igazolványa a közelmúltban, mert nem vették fel a második oltást. Kiderült, hogy arányaiban a legtöbben a Sinopharmot nem kérték. Magyarországon vakcinabőség van, 9,77 millió magyarból 9,725 milliót be is tudnánk oltani, ami 99,6 százalékos arányt jelent.

Összességében már 18,9 millió dózis koronavírus elleni vakcina érkezett tavaly év vége óta hazánkba, amivel a teljes lakosságot be tudnánk oltani a csecsemőkkel és a századik életévüket bőven betöltőkkel együtt - derült ki a 24.hu összesítéséből.

A portál az Európai Betegségvédelmi és Járványügyi Központ (ECDC) adatai alapján azt írja, Magyarország a legnagyobb oltáshalmozó az EU-ban: ha csak a vakcinákon múlna, 9,77 millió magyarból 9,725 milliót be is tudnánk oltani, ami 99,6 százalékos arányt jelent. Csak a felnőttek körében ez az arány 120 százalékos, úgyhogy a harmadik oltásra is maradna bőven vakcina.

Kiderült az is, hogy 95 970 magyarnak lett volna esedékes augusztus elsejével a második oltás, ám nem vették fel azt - a szabályok szerint az ő védettségi igazolványuk érvényét is veszítette.

Ők jellemzően csak a védettségi kártya miatt oltatták be magukat, ám idő közben arra számos helyen nincs már szükség. Ám az is lehet, hogy a két oltás között megbetegedtek. A portál megnézte azt is, melyik vakcina esetében hagyták ki a legtöbben a második adagot:

A Sinopharm oltása augusztus első napjával bezárólag 1 055 755 embernek lett volna esedékes, ennek ellenére 1 031 919 dózist adtak be belőle, így közel 24 ezer olyan ember van, aki nem vette fel (2,3 százalékos hiány).

A Pfizer esetében 35 ezren nem kérték a második adagot, de mivel ebből jóval többet adtak be (2,41 milliót), így a hiány is sokkal kisebb (1,4 százalék).

A legfegyelmezettebbek a szputnyikosok voltak, mindössze szűk 12 ezren nem vették fel a második oltást a 911 ezerből, ami 1,3 százalékos hiányt jelent).

A legnagyobb (háromszázalékos) hiány pedig az AstraZenecával oltottak esetében mutatkozik.

Címlapkép: MTI Fotószerkesztőség/Vajda János, MTI/MTVA