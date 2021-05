Mégis kellhet a harmadik oltás? A tudósoknak több forgatókönyve is van

Egyelőre bizonytalan, hogy szükség lesz-e emlékeztető oltásra, vagy a jelenlegi koronavírus-vakcinák elégséges védelmet nyújtanak a mutációk ellen is. A tudósok szerint még sok a nyitott kérdés, de az egyre biztosabbnak tűnik, hogy a hatékonyság sokáig kitart. Azonban a különböző mutációk átírhatják a terveket: az USA-ban már készülnek arra az eshetőségre, hogy egy harmadik oltást i be kell adni az embereknek.

A vakcinák hihetetlenül gyors kifejlesztése után azz oltási számok emelkednek Magyarországon, miközben a megbetegedések és a halálesetek száma egyre csökken. Úgy tűnik, a vakcinák többsége az új variánsok ellen is hatékony. De az még nem világos, hogy meddig fejtik ki hatásukat, rendszeresen kell-e majd kapnunk őket , mint az influenza elleni oltást? Hogy fog kinézni a következő évben az emlékeztető oltások bevezetésének folyamata? A HuffPost összeszedte, hogy mit lehet tudni eddig a témában:

Nem tudjuk, hogy a védettség meddig tart - és ez határozza meg, hogy mikor van szükségünk az emlékeztető oltására.

Sok szakértő úgy véli, hogy a COVID-19 elleni védettség idővel csökkenni fog, de senki sem tudja, hogy mikor. A kutatók azt sem tudják pontosan, hogy az ember immunválaszának mennyire kell csökkennie ahhoz, hogy a vakcinák ne végezzék el a feladatukat. Eddig a kutatások azt mutatják, hogy a Pfizer és a Moderna vakcinák legalább hat hónapig erős védettséget nyújtanak, de hogy mi történik ezt követően, az még nem világos.

Már a kezdetektől fogva nagyon nyíltan ki kellett mondanunk, hogy nem tudjuk, meddig hatékonyak az mRNS-vakcinák, vagy a Janssen oltóanyaga

- mondta a HuffPostnak Cameron Wolfe, a Duke Egyetem orvosi karának fertőző betegségekre szakosodott docense. "Nagyszerű biztonsági és hatékonysági adatokat ismertünk. Ám tartósságról egyelőre keveset tudunk, hiszen az oltóanyagok nem léteznek olyan régóta" - tette hozzá a szakértő. A tudósok többféleképpen is megpróbálhatják megjósolni, hogy meddig védenek az oltások. Az egyik az, hogy modellek segítségével készítik el a legoptimostább becslést.

Előre lehet vetíteni, hogy meddig fog tartani a védettség, ha különböző időpontokban vizsgáljuk, hogy az antitestszint, vagy a T-sejtek működése meddig tart. Tehát ha tudjuk, hogy mi a kiindulási állapot és tudjuk, hogy mi a helyzet mondjuk három és hat hónap múlva, akkor meg lehet nézni, hogy mekkora csökkenés következhetett be

- ismertette a tudós. Egy másik módszer a valós idejű adatgyűjtés. Wolfe, aki önkéntes volt a Pfizer-oltás korai, 3. fázisú klinikai vizsgálataiban, és a hozzá hasonló tesztalanyok továbbra is minden héten beírják az eredményeiket, hogy elkapták-e a betegséget, vagy sem.

Ha a védettség idővel csökkenni kezd, akkor további oltásokra lesz szükség. A szakértők azonban nem értenek egyet abban, hogy ez mikor következik be. A Centers for Disease Control and Prevention jelezte, hogy az ügynökség több mint egy évre előre tervez, bár azt nem tudják biztosan, hogy szükség lehet-e további oltásokra, és ha igen, mikor.

Mi történik, ha egy év múlva, vagy 18 hónap múlva az immunitás csökken? A mi feladatunk valójában az, hogy reménykedjünk a legjobbakban, és tervezzük meg, hogy mi történhet, ha a jövőben további oltások szükségesek, ahogyan az influenza elleni oltást is minden évben megkapjuk

- mondta nemrégiben Rochelle Walensky, a CDC igazgatója a CNBC-nek. Ennek kapcsán Wolfe kijelentette, hogy nagyon meglepődne, ha ez 2021-ben történne meg, őinkább 2022-re teszi az esetleges emlékeztető oltások megkezdését. A Pfizer vezérigazgatója ezzel szemben azt pedzegette, hogy néhány amerikainak, akiket korán beoltottak, már idén szeptemberben szüksége lehet az emlékeztető oltásra.

Az, hogy ezt követően milyen gyakran lesz szükség az oltásokra, szintén még talány. Lehet, hogy az éves COVID-19 oltás lesz a norma, hasonlóan az influenza elleni oltáshoz. Vannak azonban olyan szakértők is, akik szerint a közeljövőben egyáltalán nem lesz szükség a további védőoltásokra. Ezt arra a tényre alapozzák, hogy azok az emberek, akiket a kezdeti klinikai kísérletek során immunizáltak, most már körülbelül 10 hónapja védettek, és nagyon jól vannak.

Nem látunk aggodalomra okot adó mutációkat, még a hullámzások közepette sem

- mondta Monica Gandhi, a Kaliforniai Egyetem fertőző betegségekkel foglalkozó szakembere. Anthony Fauci, az USA legjobb fertőző betegségekkel foglalkozó szakértője is elismeri, hogy erre is van esély, és nemrég az NBC Newsnak azt nyilatkozta, hogy az emlékeztető oltások nem feltétlenül szükségesek.

A lényeg az, hogy nem tudjuk, hogy szükség lesz-e emlékeztető oltásokra, és ha igen, mikor. De bolondság lenne nem felkészülni arra az eshetőségre, hogy szükség lehet rá

- fogalmazott Fauci.

A mutációk jelentős tényezők

Az újonnan megjelenő variánsok hatása a vakcinák hatékonyságára lehet az, ami meghatározza, hogy szükség van-e további védőoltásokra Wolfe szerint. Ha ugyanis olyan változatok jelennek meg, amelyek képesek kikerülni a jelenlegi vakcináinkat, akkor az embereknek szükségük lehet egy olyan, újratervezett oltásra, amely a mutációk ellen is megvédi őket.

A Moderna például előzetes kísérleteket végez annak kiderítésére, hogy a kifejezetten a Dél-Afrikában talált COVID-variáns ellen kifejlesztett emlékeztető oltóanyaga hogyan hat az adott törzs ellen. A vállalat azt is figyelemmel kíséri, hogy egy emlékeztető oltás hogyan működhet a Brazíliában felbukkant törzs ellen. A Pfizer és a Johnson & Johnson szintén különböző kísérleteket végez.

A vállalatok azt is vizsgálják, hogy egy azonos összetételű emlékeztető oltás is hatásos-e, vagy a jelenlegi vakcináikat módosítani kell, hogy felvegyék a harcot a mutációkkal szemben. Emellett a National Institute of Allergy and Infectious Diseases is tervez vizsgálatokat, hogy kiderüljön, mi történik, ha keverik az oltóanyagokat - ha valóban szükség lenne az emlékeztető oltásokra. Például lehetséges lenne-e, hogy valaki, aki eredetileg a Johnson & Johnson oltást kapta, megkapja harmadjára a Moderna-vakcinát.

Egyre megnyugtatóbb információkat tudunk az oltások tartósságáról, de a variánsok kérdése továbbra is nyitott - és szerintem egy kicsit baljóslatú, ahogyan itt az Egyesült Államokban terjed a brazil variáns

- mondta Wolfe, aki szerint a világon minél több embert kell a leghamarabb beoltani, hogy megállítsuk a vírus terjedését és továbbfejlődését.

Az oltóanyaggyártóknak is van szerepük

A Pfizer vezérigazgatója a közelmúltban jelentette be, hogy a vállalat teszteli, hogy vakcinájának emlékeztető adagja kombinálható-e a pneumococcus betegség megelőzésére adott vakcinával. "Ezek ugyanúgy vállalati döntések, mint orvosi döntések, de ezek is szerepet játszanak abban, hogy kell-e emlékeztető oltás" - mondta Wolfe.

Ha szükség lesz egy (vagy több) tövábbi oltásra, a folyamat remélhetőleg zökkenőmentesebb lesz, mint az első vakcinák bevezetése volt. Egyes tudósok szerint ez azért is lehetséges, mert szerintük a módosított vakcináknak nem kellene ugyanolyan szintű ellenőrzésen átmenniük, mint az első oltóanyagoknak, hasonlóan ahhoz, ahogyan az influenza elleni vakcinákat is évente frissítik az új törzsek ellen, hosszú engedélyezési folyamat nélkül.

