Koronavírus: a magyarok fellélegezhetnek, de mi a helyzet a szomszédos országokban?

416 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 802 088 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 44 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 519 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 668 820 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 103 749 főre csökkent. 1399 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 185-en vannak lélegeztetőgépen.

Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 5 005 682 fő, közülük 3 000 989 fő már a második oltását is megkapta. A tegnapi napon tehát sikerült elérni az újabb kitűzött célt, ennek kapcsán Orbán Viktor videoüzenettel jelentkezett a Facebookon. A kormány ígéretéhez híven mától új szabályok léptek életbe, jelentős könnyítésekkel. A részletes szabályokat ITT olvashatod.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2020. március 11-én nyilvánította világjárványnak a koronavírust, amely Vuhan kínai nagyvárosból terjedt el. A jelenlegi adatok szerint a világon 166 456 300 ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 3 449 807 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem közép-európai idő szerint vasárnap reggeli adatai szerint. Egy nappal korábban még 165 879 428 fertőzöttet tartottak nyilván, a halálos áldozatok száma 3 438 489 volt.

A fertőzés 192 országban és régióban van jelen. Szakértők szerint a diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott a tesztek száma, és a nyilvántartás kritériumai is különböznek. A hivatalos adatok szerint a SARS-CoV-2 vírus okozta Covid-19 nevű betegség az Egyesült Államokat sújtja leginkább, ahol 33 103 526 fertőzött volt eddig a napig, és 589 703-an haltak meg.

Szlovéniában enyhítések léptek életbe, megszűntek a létszámkorlátozások a rendezvényeken és nyilvános összejöveteleken - közölte a helyi sajtó szombaton. Az enyhítés feltétele azonban, hogy zárt és nyitott térben egyaránt tíz négyzetméteren legfeljebb egy fő tartózkodhat. Ülőhelyes beltéri eseményeken, színházban, moziban és sportrendezvényeken minden néző mellett egy helyet szabadon kell hagyni, és kötelező a maszk viselése. A kültéri rendezvényeken tartani kell a legalább egyméteres távolságot.

A szomszédos Horvátországban az elmúlt napon 518 új fertőzöttet azonosítottak, ezzel a járvány kezdete óta számuk elérte a 353 735-öt. A koronavírus ellen legalább egyszer már minden harmadik embert beoltottak, ami a népességnek 27, a felnőtt lakosságnak pedig 33 százaléka - közölte még csütörtökön az ország közegészségügyi intézete (HZJZ).

Ukrajnában szombatra szintén tovább lassult a koronavírus-járvány terjedése, mintegy 4600, az előző napinál csaknem 380-nal kevesebb új beteget jegyeztek fel, és a halálos áldozatok száma sem érte el a 180-at, ami öt nap óta a legkedvezőbb halálozási adat.

A fiatalok koronavírus elleni oltakozásának felgyorsítására indult kampány Szerbiában, a szakértők szerint ugyanis a 18 és 35 év közöttiek körében a legalacsonyabb az oltási hajlandóság. Ana Brnabic kormányfő pénteken közölte, hogy a nagykorúak 44 százaléka kapta meg eddig valamely védőoltás első adagját, mindkét adaggal pedig a 35 százalékukat oltották be. A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma Szerbiában szombatra 391-gyel 709 269-re, Koszovóban 58-cal 106 770-re, Észak-Macedóniában 46-tal 154 992-re, Montenegróban 55-tel 99 153-ra, Bosznia-Hercegovinában pedig 132-vel 202 754-re növekedett.

Ausztria szerdától enyhített a koronavírus-járvány miatt bevezetett beutazási korlátozásokon, és a karanténkötelezettség helyett elfogadnak minden olyan hivatalos igazolást, amely bizonyítja, hogy a beutazni szándékozót már beoltották vagy átesett a koronavírusos fertőzésen. Ezek hiányában továbbra is egy negatív teszt a belépés feltétele.

Az országokat három csoportba sorolták. Az első csoportba azok az országok tartoznak - Európa legtöbb állama, köztük Magyarország is -, amelyekben alacsony a 7 napra és százezer lakosra vetített megbetegedési ráta. Ezekből az országokból már turisztikai céllal is be lehet utazni Ausztriába, a belépés feltétele egy angol vagy német nyelven kiállított igazolás arról, hogy az illetőt már beoltották, vagy átesett a betegségen. Amennyiben ilyen papírral nem rendelkezik a beutazni szándékozó, egy negatív koronavírusteszt is elegendő a belépéshez, mely PCR-teszt esetén nem lehet régebbi, mint 72, antigén teszt esetén pedig 48 óra.

Szlovákiában már múlt szombaton véget ért a tavaly október óta tartó vészhelyzet. A vészhelyzet megszüntetésével egyidőben véget ér a kijárási tilalom, és a megszűnnek a gyülekezési szabadságra vonatkozó - a vészhelyzethez kötődő - korlátozások is. "Megígértük, hogy a vészhelyzet egy perccel sem tart majd tovább, mint ahogy az szükséges lesz, ezt be is tartottuk" - idézte Heger szavait a TASR, szlovák közszolgálati hírügynökség.

Romániában még pénteken 484 új koronavírusos fertőzöttet jegyeztek fel a hatóságok, és 49 fertőzött beteg vesztette életét a járvány miatt. A Magyarországról érkezők most már korlátozások nélkül beutazhatnak Romániába, miután a román hatóságok pénteken Magyarországot az ezt lehetővé tevő zöld jelzésű országok közé sorolták.