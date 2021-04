Rendkívüli oltási nap lesz ma: már Pfizerre is lehet neten foglalni

Rendkívüli oltási nap lesz pénteken, a Pfizer vakcinájára is foglalhatnak időpontot péntekre a kórházi oltópontokra.

Rendkívüli oltási nap lesz április 30-án pénteken, az Országos Oltási Munkacsoport döntése értelmében a Sinopharm mellett az oltásra regisztráltak a Pfizer vakcinájára is foglalhatnak időpontot péntekre a kórházi oltópontokra.

A foglalási lehetőség a reggeli órákban nyílt meg, 10 órától már kezdődhet az oltás a Pfizerrel is - mellette a Sinopharmmal is folytatódik az oltás. A jövő heti AstraZeneca oltásokra is nyitva van az időpontfoglalás.

Azok foglalhatnak időpontot az eeszt.gov.hu oldalon, akik eddig regisztráltak a vakcinára. Összesen 101 kórházban zajlanak majd az oltások akár este kilencig. Az Origo úgy tudja, hogy 100 ezer Pfizer-vakcina érkezik az oltópontokra és az Oltási Munkacsoport abban bízik, hogy ezt mind sikerül beadni.

Fotó: Balázs Attila, MTI/MTVA