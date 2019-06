Súlyos kór szedi áldozatait: 15 magyar életét követelte eddig

A korábbinál négyszer többen, 15-en haltak meg nyugat-nílusi lázban tavaly Magyarországon. Ez derül ki a Népegészségügyi Központ adatiból, amit az RTL Klub Híradója ismertetett.

A betegséget az egyiptomi csipőszúnyog terjeszti, az esetek 80 százalékában tünetmentes, csupán a legyengült immnrendszerű emberekre, az idősekre és a gyerekekre lehet veszélyes. Influenzaszerű tüneteket okoz, akár agyhártyagyulladást is.

2014-ben a Népegészségügyi Központ szerint 10-en fertőződtek meg, 2017-ben 23-an, tavaly pedig már 225-en, és ebből 15-en meg is haltak nyugat-nílusi lázzal összefüggésben. A megnövekedett esetszámnak több oka is lehet, például hogy megkéstek az első szúnyogirtások, nagyon nagy volt a szúnyogpopuáció, plusz tavay is enyhe telünk, és esős tavaszunk volt. A repülőgépes permetezés helyett hatékoyabb volna a biológiai irtás.

Idén a központ szerint még senki nem fertőződött meg, ám a szúnyogok szaporodásához kedvezőek az időjárási feltételek, ráadásul egy eddig ismeretlen trópusi szúnyogfaj is megjeletnt