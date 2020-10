Magyar Közlöny: új korlátozó intézkedések léptek életbe Magyarországon

A kormány a péntek este megjelent rendeletével módosította az egyes járványügyi szabályokat.

A rendelet két fontos döntést tartalmaz. Egyrészt kimondja, hogy a lakosság széles körű tájékoztatása érdekében a járványügyi készültség bevezetésére okot adó járvánnyal kapcsolatos valamennyi, az országos tisztifőorvos vagy az egészségügyi államigazgatási szervként kijelölt szerv vezetője által kiadmányozott, az ország egész területén alkalmazandó módszertani útmutatót, eljárásrendet és egyéb közleményt - a (2) bekezdés szerinti kezdeményezés esetén - közzé kell tenni a Magyar Közlöny mellékletét képező Hivatalos Értesítőben.

A másik lényeges döntés, hogy a játékkaszinóknak és kártyatermeknek is be kell zárniuk este 23 óra és reggel 6 óra között (hasonlóan a többi vendéglátóhelyhez). Ennek értelmében "a játékkaszinók és a kártyatermek területén 23.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak, az üzemeltetőképviselői, valamint a műszaki feladatokat ellátó személyek kivételével tilos tartózkodni".

Múlt héten már előkerült, hogy a vendéglátóhelyek közül a kaszinókra nem vonatkozik a korlátozó intézkedés és nyitva lehetnek egész éjszaka. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter akkor október elején jelezte, hogy indokolt lehet felülvizsgálni ezt a szabályozást.

Az e heti Kormányinfón pedig a tárcavezető bejelentette, hogy a kormány döntése értelmében a kaszinókra is vonatkozik a korlátozás.

A rendelet mától, vagyis október 10-étől hatályos.

A rendelet arról is határoz, hogy az iskolákat lehet látogatni amennyiben szavazóhelyiségként működik az adott időszakban. A dokumentumból az is kiderül, hogy ezentúl már a maszkhasználat ellenőrzésére nem az vonatkozik, hogy a rendőrség is ellenőrizheti, hanem, hogy a rendőrség ellenőrzi.

