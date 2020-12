Horrorisztikus karácsonyi balesetek: ezekre figyelj legjobban, hogy elkerüld a tragédiát

Nem is gondolná az ember, hogy mennyi veszély leselkedik rá odahaza az ünnepi készülődés hajrájában. Nyelvmetsző habverő, égési sérülések garmadája, agyrázkódás, tűzkár, csonttörések, ficamok. Megannyi baleset, ami nem csak az ünnepeket, de a testi épségünket is tönkreteszi. Éppen ezért kulcsfontosságú, hogy megismerjük a legnagyobb veszélyforrásokat, és lépéseket tegyünk annak érdekében, hogy ezeket a legnagyobb ívben elkerüljük. A Pénzcentrum négy hazai biztosítót kérdezett a 2019-es év végi mérlegükről; a leggyakrabban előforduló balesetekről; a kárkifizetések mértékéről; illetve arról, mire érdemes különösen nagy figyelmet fordítani idén az ünnepléskor.

Az év végi, ünnepi időszak sajnos nem csak örömteli, de igazán súlyos meglepetéseket is tartogathat, ha nem vigyázunk. Sajnos az évnek ez az időszaka bővelkedik balesetekben, a háztartások tagjai sok időt töltenek otthon, a gyerekek felügyelete is problémás a téli szünet miatt, és akkor a vég nélküli sütés-főzésről még nem is beszéltünk. Na meg az állandó idegeskedésről, az elromló elektronikus berendezésekről, a csúszós utakról, és az állandó nyílt láng használatról sem.

Ezek mind-mind óriási veszélyforrásai otthonunknak.

Nem is csoda, hogy ha nem is meredeken, de azért megszaladnak a balesetek ebben a túlfűtött időszakban. Azért hogy kiderítsük, mi okozza a legtöbb galibát az év utolsó hónapjában, illetve hogy éppen emiatt mire kell a legjobban odafigyelni ezekben a zűrös hetekben, biztosítókat kérdeztünk a korábbi évek tapasztalatairól.

Veszélyes készülődés

A Pénzcentrum által megkérdezett biztosítók mindegyike arról számolt be, hogy a decemberben, beleértve a karácsonyi időszakot, rendre az otthoni balesetek száma növekszik meg. A K&H Biztosítónál például felülreprezentáltak ebben az időszakban a forrázás okozta égési sérülések, a vágás okozta sérülések, illetve a csonttörések és ficamok.

A Generali arról számolt be, hogy sajnos a koronavírus járvány miatt tendencia lett az otthoni sérülések magasabb száma éves viszonylatban is. Elmondták továbbá, hogy általában a háziasszonyok házimunka közben (sütés-főzés, takarítás) közben szoktak balesetet szenvedni, míg a férfiak barkácsolás, ház körül végzett munkálatok közben sérülnek leggyakrabban. Gyakori a házon belüli lépcsőn lecsúszás, vagy fürdőszobában elcsúszás.

Az Union hozzátette, hogy náluk az otthoni balesetek mellett megnő a sportsérüléses bejelentések száma is, korcsolyázás vagy focizás közben például gyakran történik baj. De kifejezetten, karácsony-specifikus balesetről nem tudnak beszámolni. Hasonlót közölt lapunkkal az Allianz is, a leggyakoribb balesetek vizsgálatakor náluk sem az ünnepi időszak jellege a domináns, hanem az általános, erre az évszakra jellemző időjárás.

Mibe sérülünk bele?

A K&H szakértői szerint a megnövekedett konyhai balesetek számának az oka ott keresendő, hogy sokkal több időt töltünk a konyhában, hajlamosak vagyunk a kapkodásra, ezért figyelmetlenebbé válhatunk, így hamar megtörténik az baj, például a fent említett forrázás vagy akár a húsfeldolgozás során keletkezett vágás okozta sérülések a kézen.

A téli iskolai, óvodai szünet miatt otthon tartózkodó kisebb gyerekek aktivitása is figyelmet igényel, velük kapcsolatosan gyakori az agyrázkódás (pl. lépcsőről, székről leesés miatt) vagy akár az égési sérülés, amit az adventi koszorúk vagy a karácsonyfa iránti kíváncsiságuk okoz

- figyelmeztetett a biztosító. A Generali megfigyelései alapján arról beszélt a Pénzcentrumnak, hogy a legtöbb baleseti kár a karácsony előtti takarításból adódik: létráról leesés, takarítás közben értékes dolgok leverése (Herendi bonbonos porcelán tartó). Illetve a hideg időben a jégen elcsúszás is gyakori.

Olyan is előfordult, hogy sütemény készítés közben ügyfelünk a habverőről úgy nyalta le krémet, hogy közben áram alatt volt a gép és még be is kapcsolódott - sajnos a nyelve felét összekaszabolta

- számolt be a horrorisztikus esetről a biztosító.

Sok a kár



Az Union biztosítónál a decemberi hónapban a legkisebb baleset-biztosításos kárkifizetés nem haladta meg az 5 000 forintot, ám a legnagyobb több mint 650 000 forint volt. Átlagosan a biztosítónál 100 000 forint alatti kárkifizetésről számoltak be.

Az Allianznál a baleset-biztosítások alapján a szolgáltatás összege pár ezer forinttól a több millió forintig terjedt, az átlagos kárkifizetés pedig tízezres nagyságrendben volt mérhető.

Sajnos az ünnepi időszaknak van egy másik, az eddiegektől részben eltérő, igen felülreprezentált kárféléje is. Ez pedig a tűzeset, amiknek az előfordulása igen változatos képet mutatott az általunk megkérdezett biztosítóknál.

A tavalyi év decemberében társaságunkhoz érkezett kárbejelentések száma az előző hónapokhoz képest nem változott. Ügyfeleink körültekintőek voltak, hiszen a bejelentett károk egyike sem kapcsolódott karácsonyfatűzhöz. Kis számban az elektromos vezetékek elavultsága és az elavult vezetékek túlfeszültsége miatti károk emelkedtek, de ez bármelyik ünnepi időszak alatt jellemző, amikor több elektromos készülék is egyidejű használatban van

- tájékoztatta a Pénzcentrumot a K&H. Az Union arról számolt be, hogy a tűzkár-bejelentések száma náluk a karácsonyi időszakban nem haladta meg a 20 darabot, a legkisebb 30 000 ft alatti, míg a legnagyobb kártérítés elérte a 275 000 Ft-ot. Az átlagos kifizetések összege pedig meghaladta az 50 000 forintot.

Az Allianznál ennél viszont valamivel forgalmasabb volt 2019 decembere, a társaságnál ekkor összesen valamivel több mint 100 tűzkár-bejelentés történt.

A kárkifizetések összege az egészen bagatell pár ezres károknál kezdődött, a legmagasabból viszont akár egy garzonlakást is vehetnénk egy vidéki városban. A szóban forgó károk kapcsán az átlagos kárkifizetés meghaladta a milliós nagyságrendet

- tudatta velünk a biztosító.

Karácsonyi biztonsági kisokos

Az Union szakértői csapata kiemelte, a karácsonyfa miatt áthelyezett bútordarabok új helyét úgy alakítsuk ki, hogy legyen kellő méretű kikerülésre lehetőség, illetve sportoláskor a védőfelszerelés használata mindenképpen ajánlott.

Az Allianz szerint fontos, hogy hagyjunk elég időt az előkészületekre, ugyanis a kapkodás balesetekhez vezethet. Ha nem otthon ünnepelnek, kapcsolják be a riasztót, ha van. Ha a szabadban tervezünk sétát, ahelyett, hogy a zárt térben ünnepelnénk, fokozottan figyeljünk a nedves, csúszós utakra! Otthonunkban idén se hagyjunk égő gyertyát őrizetlenül! A fenyő állításánál ügyeljünk arra, hogy azt ne lehessen feldönteni! Figyeljünk oda, hogy a gyermekek mivel játsszanak (legyen az gyertya, elektromos égősor, csillagszóró vagy törékeny karácsonyfadísz)! Amennyiben vendégeket várunk, figyelmeztessük őket a lakás specialitásából adódó lehetséges veszélyekre, amelyet a hibás lépcső, vagy a forró kandalló rejthet. A szilveszterre a lakásban felállított fenyő többnyire kiszáradt, ezért fokozottan tűzveszélyes lehet!

A K&H szakemberei szükségesnek tartják, hogy ellenőrizzük a karácsonyi égősort és a kábeleket, a gyertyát is a fa helyett inkább az ünnepi asztalra tegyük, a csillagszórókat ne a gyerekek kezébe adjuk; az ünnepi ételek készítése során figyeljünk oda a körülöttünk sürgölődő gyerekekre, mert könnyen magukra ránthatják pl. a forró serpenyőt. A sütőben felejtett étel és a túlhevült olaj is okozhat tüzet a konyhában; az ünnepek alatt, ha üresen hagyjuk a lakásunkat, házunkat, mindig győződjünk meg arról, hogy minden ablakot és ajtót bezártunk, mert karácsony tájékán megszaporodnak a betörések; nem kifejezetten a karácsonyhoz kapcsolódik, de balesetet okozhatnak a télen csúszóssá vált utak, a havas járdák, ezért óvatosan, körültekintően közlekedjünk. A gyalogos közlekedés veszélytelenségét úgy segíthetjük elő, hogy letakarítjuk a házunk előtti járdaszakaszon a havat, jeget.

A Generali szerint karácsonykor a sok izzósor és világító dísz könnyebben túlterhelheti a hálózatot, így érdemes erre figyelmet fordítanunk, illetve arra, hogy ezeket az eszközöket mindig rendeltetésszerűen használjuk és megfelelő helyről szerezzük be. Akár 1-2 órára, akár egy hosszúhétvégére utazunk el, mindig ellenőrizzük az elektromos hálózatot, elosztókat, és áramtalanítsunk, ne hagyjunk égősorokat áram alatt. A baj esetére és a könnyebb elhárítására is érdemes felkészülni, tűz- és füstjelzőt, tűzérzékelő rendszert érdemes otthonunkba beépíteni. Ahogyan az égősorokat, úgy a gyertyákat, mécseseket se hagyjuk égve felügyelet nélkül.. Végül pedig tartsuk szem előtt, hogy az ünnep várva várt felfokozódott hangulata ne nyomja rá a bélyegét az ünnepi előkészületekre. Mindig legyünk ilyenkor is elővigyázatosak, figyeljünk az áram alatt lévő konyhai gépekre, ne másszunk magasra, csúszós utakra is alkalmas cipőt hordjunk, illetve ne is kapkodjunk az előkészületek közben - inkább legyen hideg a leves, mint hogy csonttörést szenvedjünk.

Címlapkép: Getty Images