Ezek a legsugárzóbb mobiltelefonok: a tied is köztük van?

Rengeteg népszerű telefon bocsát ki igen magas sugárzást: a németek rendre megmérik a modellek értékeit, és publikálják azokat. Így derült ki, hogy a hazánkban is népszerű Xiaomi több közkedvelt modellje is nyaldossa már a határértéket ebben a tekintetben. Bár nincs konszenzus abban, hogy mit okozhat az elektromos sugárzás, de az biztos, hogy nem leszünk tőle egészségesek. Egyes tudősok a rákkal, az alvászavarokkal és a férfi terméketlenséggel is összefüggésbe hozták már a mobilok által kibocsátott sugárzást. Mutatjuk a legrosszabb, és a legjobb értékeket produkáló modelleket!

Mára már a mindennapok részévé váltak az okostelefonok: 0-24 velünk vannak a zsebünkben, az asztalon, az éjjeliszekrényen. Sokan nem tudják, de ezek a kütyük különböző mértékű sugárzást bocsátanak ki, ami a határérték felett veszélyes lehet az emberi egészségre. Bár a szakemberek között nincs egyetértés abban, hogy pontosan mennyire veszélyes a mobilok által kibocsátott elektromos sugárzás az egészségre, de azt már kimutatták, hogy extrém értékek esetén az képes roncsolni a DNS-molekulákat is.

Sokaknál fülcsengést válthat ki, ha nagyon sokat vannak kitéve a telefon sugárzásának, és az amerikai Cancer Prevention and Treatment Found nevű szervezet szakértői szerint ez még nem a legrosszabb eshetőség: azt már ugyanis tudni, hogy a mobiltelefon sugárzása károsíthatja a fejlődő agyat például. A gyerekek koponyája ugyanis vékonyabb, mint a felnőtteké, tehát rájuk sokkalta jobban hat a káros sugár. Kimutatták például, hogy azoknál az gyermekeknél, akiknek az édesanyja a terhesség alatt mobilozott, később magatartásproblémák alakultak ki.

Emellett a rákmegelőzési szervezet tudósai azt is megfigyelték, hogy bizonyos esetekben az agy azon oldalán alakult ki daganat, amelyik fülén az illető telefonálni szokott. A kutatók a rákos megbetegedések mellett az alvászavarokat, a gyakori migréneket és a férfi termétetlenséget is az okostelefonok által kibocsátott sugárzás számlájára írták.

Rendszeresen mérik a sugárzást



A német sugárvédelmi hivatal rendszeresen frissíti adatbázisát arról, hogy melyek a legsugárzóbb telefonok a piacon - a cikk megírásakor több mint 3500 készülék szerepel már az adatbázisban. A mostani sugárzási toplistán javarészt egy kínai gyártó, a Xiaomi telefonjai szerepelnek - ez a márka itthon is egyre népszerűbb -, de ott van több, sokak által kedvelt Apple termék is. A németek watt per kilogrammban adják meg a sugárzás mértékét. És bár a piacon lévő telefonok mindegyiket megfelel a 2 W/kg-ban maximalizált értéknek, azért, ahogyan a listán látható, például a Xiaomik közül pár már 1,5 feletti értéket produkál.

Megnéztük a lista alsó felét is: a keveset sugárzó mobilok toplistáján javarészt a Samsung és a Nokia mobiljai találhatóak, de az LG G7 is jól teljesített. Melléjük még a Honor is tudott hozni egy helyet. Németországban egyébként külön környetzetvédelmi tanúsítványt is kiadnak azokra a modellekre, amelyek 0,6 W/kg-nál kisebb mértékű sugárzást bocsátanak ki.