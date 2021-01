Ez a véleményük a magyar virológusoknak az orosz vakcina engedélyezéséről

Meghökkentette a virológus, gyógyszerész szakértőket, hogy az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-Egészségügyi Intézet (OGYÉI) engedélyt adott az orosz SzputnyikV, és az Astra-Zeneca vakcinájának tömeges oltásra való használatára szerdán.

A megkeresett szakértők meglepettsége mindenekelőtt abból fakad: semmilyen érdemi információval nem tudni az engedélyezésről, ami pedig ismert, az inkább a zavart erősíti - írja a Népszava. Az adenovírust alkalmazó orosz vakcina valószínűleg jó készítmény, de Falus Ferenc egykori tisztifőorvos szerint

az idős illetve a krónikus betegeket a modernebb technológiával készült, mRNS vakcinával kellene oltani.

Ócsai Lajos, az ÁNTSZ egykori járványügyi főosztályvezetője sem tudta értelmezni, hogy mi történt, miért éppen ezt a két vakcinát engedélyezte a hazai gyógyszerhatóság. Az orosz vakcina engedélyezési eljárása hamarosan elkezdődik az Európai Gyógyszerhatóságnál (EMA), és ha ott végigmegy a folyamaton, akkor garantált a biztonságossága és a hatékonysága is. Az Astra-Zeneca vakcinájának a vizsgálata pedig hamarosan le is zárul az EMA-nál. Ezt megelőzni azért is tűnik értelmetlennek, mert erre a vakcinára van uniós keretszerződés, így elképzelhetetlen, hogy Magyarország ebből külön utakon tudjon tudjon vásárolni.

