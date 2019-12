Ez a kiberbűnözők új módszere: észre sem veszed, simán kifosztják a bankszámlád

Előszőr 2018 decemberében észlelték a Snatch zsarolóvírust, mely új módszerekkel támad: ezek közé tartozik az is, hogy támadás közben csökkentett módban indítja újra a PC-ket, amivel megkerüli a zsarolóvírus tevékenységet észlelő védelmi eszközöket és titkosítja a fájlokat. Ez pedig lehet, hogy csak a kezdet: más digitális bűnözők is átvehetik ezt a megoldást zsarolóvírusok gyártásához.

A Sophos, kiberbiztonsági szakértő a napokban publikálta a "Snatch Zsarolóvírus Reboots PCs into Safe Mode to Bypass Protection" elemzését, magyarul “A Snatch zsarolóvírus csökkentett módban indítja újra a PC-ket, hogy megkerülje a védelmet". A Snatch legújabban módszere az, hogy csökkentett módon újraindítja a fertőzött gépeket, így megkerüli a végpontvédelmet, és észrevétlenül titkosítja a fájlokat.

A Snatch mögött álló digitális bűnözők el is lopják az adatokat, mielőtt a zsarolóvírus támadás megkezdődik. Ez más zsarolóvírus csoportoknál is megfigyelhető volt, például a Bitpaymernél is. A szakértők arra számítanak, hogy a zsarolóvírus támadás előtti adatlopás trendje folytatódik. A Snatch jó példa az automatizált aktív támadásra, melyet szintén említ a SophosLabs 2020-as Threat Reportja. Miután a támadók a távoli hozzáférést biztosító szolgáltatások kijátszásával megszerzik a belépéshez szükséges adatokat, manuális hacking módszerekkel laterálisan mozognak és károkat okoznak.

A Snatch jelentés elmagyarázza, hogy a támadók a nem biztonságos IT szolgáltatásokon, például a távoli hozzáférést nyújtó alkalmazásokon keresztül lépnek be a rendszerbe. Ilyen szolgáltatás például a Remote Desktop Protocol (távoli asztal, RDP) is, de nem csak azt használják. A jelentés arra is mutat példákat, hogy a Snatch támadói potenciális partnereket toboroznak a dark web fórumain, akik képesek távoli hozzáférést biztosító szolgáltatások feltörésére.

Címlapkép: Getty Images