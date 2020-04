Elindult a fusizás a koronavírus-tesztekkel Magyarországon: ennyiért árulják a neten

Hétről hétre újabb magánegészségügyi intézmények jelentik be, hogy koronavírus-tesztet végeznek. Az árak nagyon változó képet mutatnak, ahogy az is, hogy a hazai privátszolgáltatók leghamarabb mikorra tudnak időpontot adni, vagy akár az is, hogy hogyan zajlik maga a tesztelés. Most pedig már az interneten is elkezdték árulni a gyorsteszteket, hogy aki szeretné, otthon magának végezhesse el a vizsgálatot. Hogy ezek a tesztek mennyire megbízhatóak, az kérdéses, mikrobiológusok és virológusok is hangoztatták, a forgalomban lévő szerológiai tesztek sok esetben tévesen adnak negatív eredményt, a fertőzöttek így egészségesnek gondolhatják magukat, és tovább fertőzhetnek.

Többször írtunk már arról, hogy folyamatosan nő azoknak a magánintézményeknek a száma, ahol - akár a páciens otthonába kiszállva - koronavírus-tesztet végeznek. Azt is végigvettük, hogy a különböző privátszolgáltatóknál milyen teszteket alkalmaznak: van, ahol csak és kizárólag szerológiai vizsgálatot végeznek, máshol csak PCR-t, és van, ahol mind a kettőt. Hogy a szerológiai tesztek mennyire megbízható eredményt adnak, arról a vélemények megoszlanak.

Az általunk megkérdezett Mikromikomed Lab például a Pénzcentrumnak azt mondta, a piacon elérhető számos (ujjbegyvérből mérő) ún. "gyorstesztet" kipróbáltak, amelyeket nem találtak megbízhatónak. 17 teszt közül összesen kettő adott megbízható eredményt.

Mindenesetre a magánegészségügyi intézményeknél a gyorstesztek kiértékelését minden esetben szakemberek végzik el, akkor is, ha a páciens a saját otthonában kívánja megcsináltatni a vizsgálatot. Van olyan szolgáltató, amelyik a szerológiai tesztek elvégzéséről a pácienseknek írásos dokumentumot is kiállít.

Nem kellett azonban sokat várni arra, hogy valaki szakemberek segítsége és kiértékelése nélkül végezhesse el otthon a szerológiai vizsgálatot. Az egyik budapesti kerületi Facebook-csoportban tűnt fel egy hirdetés, melyben COVID-19-teszteket kínálnak eladásra.



Potenciális érdeklődőként kerestük meg az eladót, aki közölte, a teszteket Dél-Koreából rendelték, és a napokban kapták meg a forgalmazási engedélyt. Az eladó azt állítja, a tesztek megbízhatósága 96-98 százalékos - ez azonban meglehetősen kérdéses. Az is kiderült, hogy nem egészségügyi dolgozóról van szó, ennek ellenére kérés esetén biztosítanak segítséget a teszt elvégzéséhez. Segítség nélkül egyébként 7500 forintért kínálják házhozszállítva, segítséggel 8500 forintért, aki pedig nagy tételben rendelne, az 130 ezer forintért szerezhet be 20 darabot,

Az eladó csatolta az OGYÉI-engedélyt is:



dr. Bodó Imre, az RMC hematológusa a Pénzcentrumnak korábban azt mondta, ha valakinek például nagyjából egy hete tünetei vannak, de nem biztos benne, koronavírus-fertőzés okozza-e azokat, érdemes lehet mind PCR, mind szerológiai vizsgálatot végezni, hozzátéve, nagyon sokféle, különböző minőségű teszt van jelenleg forgalomban, és

a legbiztosabb eredményt egyrészt a bevizsgálás során jó minőségűnek bizonyult teszt kiválasztásával, másrészt a két teszt egyidejű elvégzésével kaphatjuk,

de így is gyakran ismételt vizsgálatokra lehet szükség ahhoz, hogy megbízható eredményhez jussunk. Épp ezért érdemes inkább szakemberrel konzultálni, mielőtt pénzt adunk ki egy kétséges eredetű gyorstesztre.

