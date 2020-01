96 600 forintot is bukhatsz évente: csak egy orvosi igazolás kell az adókedvezményhez

Ha dolgozol és emellett bizonyos betegségekben szenvedsz, akkor a minimálbér öt százalékának megfelelő mértékű pénzt hagy az állam a zsebedben, adókedvezmény formájában. Mivel idén is emelkedett a minimálbér összege, mutatjuk, mennyivel kell kevesebb adót fizetned 2019-ben.

Sokan nem hallottak a 335/2009-es kormányrendeletről. Ez azon súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségeket sorolja fel, melyekkel ha valaki együtt él, akkor a személyi jövedelemadóról szóló 1995-ös törvény alapján jogosult a személyi jövedelemadója csökkentésére. Nem kell azonban feltétlenül csak a legsúlyosabb problémákra gondolni.

Ez is érdekelhet! Ennyi lesz jövőre a minimálbér: sokan fognak örülni Jövő év január elsejétől a minimálbér bruttó összege 161 000 forintra, a garantált bérminimum...

A kedvezmény ugyanis a laktózintolerancia, a cukorbetegség egyes esetei, vagy a cöliákia esetén is jár, így mindent egybevetve akár az ország lakosságának 35 százaléka is érintett lehet. A kedvezményt azonban sokan nem használják ki, sőt nem is tudják, hogy járna nekik.

Pedig nem kevés pénzről van szó: havonta a minimálbér 5 százalékával megegyező összegű kedvezményről, 8050 forintról, tehát éves szinten 2020-ban összesen 96 600 forintról.

Ha valaki sosem igényelte még, viszont a betegség ténye már hosszabb ideje fennáll, akkor az első összeg ennek a pénznek a sokszorosa is lehet. Ugyanis az adókedvezményre feljogosító betegségekben szenvedők a kedvezményt az 5 éves elévülési időn belül utólag is érvényesíthetik, a személyi jövedelemadó bevallások önellenőrzésével. Az elévülési szabályok miatt, jelenleg legfeljebb 2014-ig lehet visszamenni.

Kinek jár?

Az adókedvezmény nem segély, hanem egy engedmény, melyet az állam a dolgozók egy csoportjának biztosít rászorultság alapján. Azoknak biztosítja az állam, hogy kevesebb adót fizessenek a többi adózónál, akik olyan betegségekben szenvednek, melyeket a törvény súlyos fogyatékosságként határoz meg.

A 335/2009. (XII. 29.) Kormányrendelet összesen 18 olyan betegségcsoportot (ez hétszáz betegséget jelent) határoz meg, amelyek esetén érvényesíthető az adókedvezmény, melyeket a BNO kódjuk alapján a betegek is azonosíthatnak.

A következő betegségek esetén jár az adókedvezmény:

egyes hallási és látási fogyatékosságok,

bizonyos mentális fogyatékosságok és viselkedészavarok,

egyes mozgásszervi megbetegedések,

skizofrénia egyes változatai,

a vérképzőrendszer rosszindulatú betegségei,

egyes rákos megbetegedések,

egyes immunbetegségek,

egyes emésztőszervi betegségek, például Crohn betegség,

veleszületett enzimopátiák (az egyes enzimek működésének rendellenességei), például laktóz intolerancia, lisztérzékenység, vagy a szénhidrát anyagcsere egyéb zavarai,

veleszületett és szerzett szívbetegségek,

egyes fejlődési rendellenességek (például Down-szindróma), vagy

az elválasztó mirigyekkel és anyagcsere meghibásodásával összefüggő egyes megbetegedések, többek között az I. és II. típusú cukorbetegség.

2019-től adókedvezményt igényelhetnek az emlő- és petefészek-daganatban, a méhnyakrákban, az endometriózisban, valamint a here- és prosztatarákban szenvedők is.

A betegségek pontos listáját a már említett kormányrendelet melléklete tartalmazza, ami ide kattintva érhető el.

Hogyan lehet igényelni?

Ha valaki igényelni szeretné ezt az adókedvezményt, akkor először is szüksége lesz egy igazolásra, amelyen egy szakorvos, vagy az adózó háziorvosa igazolja, hogy valóban szenved az adókedvezményre jogosító betegségben.

Fontos, hogy visszamenőleges igazolás esetén azt is tartalmaznia kell a papírnak, hogy ez a betegség már abban az adóévben is fennállt, amikorra az önellenőrzést végezzük.

Az igazolással a magánszemély két időpontban kérheti a kedvezmény megállapítását a Nemzeti Adó és Vámhivataltól (NAV). Az adóelőleg megállapításánál, adóelőleg-nyilatkozattal év közben, valamint a személyi jövedelemadó bevalláskor májusban.

Az igazolásnak tartalmaznia kell:

a kedvezményt igénybevevő személyazonosító adatait,

lakóhelyét,

adóazonosító jelét,

az igazolás kiállítását megalapozó szakorvosi dokumentáció kiadásának dátumát,

a betegség véglegességének vagy ideiglenességének megállapítását, valamint

az igazolást kiállító szakorvos vagy háziorvos aláírását.

Címlapkép: Getty Images