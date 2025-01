Megdöbbentő adatok láttak napvilágot: ezt minden lakástulajdonosnak tudnia kell

Akárcsak az elmúlt években, az Allianz Hungária Zrt. 2025 elején is számvetést készített az előző év lakóingatlanokat érintő káreseményeiről. Azok után, hogy a 2023-ban – nagyrészt a viharos nyárnak köszönhetően – a biztosító több mint százezer káresetet regisztrált lakóingatlannal összefüggésben, 2024 egész visszafogottnak bizonyult: a károk darabszáma és a kifizetések összege is lényegesen kedvezőbben festett, mint egy évvel korábban.

Több mint 20 százalékos javulás mutatkozik a káresetek számában 2023-hoz képest, de a 85 ezer körüli darabszám a 2022-es eredménytől is csaknem 10 ezerrel marad el. A darabszámok csökkenése természetesen hatott a kárkifizetésekre is: a biztosító összeségében 18 százalékkal kevesebbet fizetett ki ezekre a biztosítási eseményekre tavaly, mint 2023-ban.

Ebben nagy szerepe van annak, hogy míg az év eleji viharszezon mindkét megelőző évben komoly pusztítást vitt végbe, 2024 elején nem kellett nagy viharokkal számolnunk. Ebből adódóan tavaly februárban 2023 második havához képest 45, 2022 februárjához képest pedig 34 százalékkal kevesebb káreset történt.

A 2024-es év nyugalmát egyedül a június zavarta meg, amikor a havi átlag kétszeresét regisztrálták a káresemények számában. Ez a 2023 júniusában mért adatokat 20, az egy évvel korábbiakat 34 százalékkal múlta felül. Ebben a hónapban a viharos időjárás okozta a legtöbb kárt, azon belül is a vihar, jégverés, beázás, felhőszakadás és a villámcsapás indukciós hatása károkok voltak kiemelkedőek. A havi átlaghoz képest például a jégveréskárok darabszáma nyolcszorosára, a felhőszakadáskárok darabszáma hatszorosára ugrott.

A károk szempontjából a legcsendesebb hónap a december volt 2024-ben, amikor a havi átlaghoz képest 40 százalékkal kevesebb kárbejelentés érkezett a biztosítóhoz, a júniusi csúcshoz képest pedig harmadára esett vissza a károk darabszáma.

Csak a jégverés és a vandalizmus száma emelkedett

Semmi köze a korábbi évekre jellemzőnél kedvezőbb időjáráshoz, de tavaly még csőtörésből is kevesebb kár származott: 2023-hoz képest 10, 2022-höz viszonyítva 12 százalékos a javulás, noha így is ez maradt a leggyakrabban előforduló tétel a káresemények listáján. Ezzel együtt, ha összesítjük a viharos időjárással összefüggésbe hozható károk darabszámát, az összességében 2024-ben is megelőzte a csőtörést, így továbbra is egyértelműen az időjárás okozza a legtöbb kárt az ingatlantulajdonosoknak.

A kedvező folyamatok szinte az összes kártípusban megmutatkoznak, két kivétellel. A vandalizmusból fakadó károk száma enyhén, 8 százalékkal nőtt a 2023-ashoz képest, miközben a jégverésben egészen jelentős, 25 százalékos ugrás tapasztalható.

„A 2024-es folyamatok tökéletesen példázzák a szélsőséges időjárási körülmények jelentős hatását: egy időjárás szempontjából kedvezőbb időszak rögtön meglátszik a kárstatisztikák kedvezőbb alakulásában is, miközben egy-egy nagyobb vihar vagy extrémebb hónap meglódíthatja például a károk darabszámát és a kárkifizetéseket is” – fogalmazott Borbély Krisztián, az Allianz Hungária kárrendezési igazgatóságának vezetője. Az adatok arról árulkodnak, hogy a tavalyi év mind a viharok számát, mind intenzitásukat tekintve visszafogott volt, még a térségünk több országát szeptemberben letaroló, Magyarországra is hatalmas árhullámot hozó Boris ciklon sem okozott kiugró számú vagy mértékű károkat.

Kevés, de pusztító villámcsapások

Miközben egy káreseményre átlagosan 100 ezer forintot fizetett 2024-ben a biztosító, akadt három kategória, amelyekben óriási átlagértékek alakultak ki. A dobogó csúcsára a villámkárok kapaszkodtak fel: ezekből éves szinten jellemzően kevés van, viszont akad köztük kirívóan magas értékű. Tavaly ez okozta azt, hogy egy 62, valamint egy 19 milliós kár az egekbe röpítette a kategóriaátlagot, amely így 1,9 millió forint lett. Hasonló a helyzet a bronzérmes robbanásokkal: ebben egy 47, illetőleg egy 19 milliós kár hatására alakult ki a közel 600 ezer forintos átlagérték; ez csaknem két és félszerese a 2023-asnak és majdnem ötszöröse a 2022-esnek. A TOP2 pozíció tavaly a tűzkároké lett: ebben a kategóriában 1,26 millió forint volt az átlagérték, ami nem mutat nagyságrendi eltérést a korábbi évhez képest.

Borbély Krisztián szerint a tavalyi év rávilágít arra is, hogy még egy károk szempontjából viszonylag nyugodtabb időszakban is elengedhetetlen a megfelelő védelem, hiszen egy-egy ritkán előforduló káreset is súlyos anyagi terhet róhat a tulajdonosokra, miközben az időjárási szélsőségek teljes mértékben kiszámíthatatlanok. Éppen ezért nagyon fontos körültekintően megválasztani a lakásbiztosítások fedezeti körét, hogy az minden releváns kockázatra kiterjedjen, és a lehető legtöbb biztosítási eseményre nyújtson fedezetet.

A szakember emellett hangsúlyozza a szerződések naprakészen tartásának fontosságát. Különösen egy jelentős értéknövekedéssel járó beruházás – például átalakítás, felújítás vagy bővítés – után szükséges felülvizsgálni a meglévő otthonbiztosítást, de akkor is célszerű évente ellenőrizni a szerződést, ha nem történt ilyen változás. Magas inflációs környezetben, amikor az építőipari anyagárak és a szakmunkadíjak jelentősen emelkednek, elengedhetetlen az alulbiztosítottság elkerülése és az értékkövetés beállítása.