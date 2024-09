Láthatatlan gyilkos vadászik a magyarokra: naponta 4 ember hal meg emiatt a saját otthonában

2023-ban összesen 1548 halálos otthoni baleset történt Magyarországon, kevesebb mint az elmúlt években bármikor. Az esetszámok azonban még így is azt jelentik, hogy naponta átlagosan 4 ember veszíti életét odahaza. A legtöbb áldozatot, az esés, csúszás, botlás követeli, de sokan halnak meg tűztől, fulladástól, és 2022-höz képest jócskán megnövekedett a mérgezéses halálesetek száma is.

2023-ban összesen 1548 halálos otthoni baleset történt Magyarországon – derült ki a KSH legfrissebb közléséből. A tavalyi adat így 63 halálesettel kedvezőbb, mint az azt megelőző 2022-es volt. És egyébként összességében is az elmúlt 5 év legjobb száma. A vezető halálok azonban semmit sem változott az elmúlt években, továbbra is az esés, csúszás, botlás a leghalálosabb otthoni balesettípus. Messze előzve ezzel olyan rettegett félnivalókat, mint a fulladás, áramütés vagy éppen tűz okozta égési sérülések.

Jó hír tovább az is, hogy a legfrissebb adat, nem csak az elmúlt 5, de az elmúlt 10 év legjobb számadata is, és bár kisebb megbicsaklásokkal, de általánosságban azt lehet mondani, folyamatosan csökken az otthoni halálos balesetek száma. 2010-ben például 2051 volt ez a szám, 2011-ben 1838, most pedig az elmúlt 13 évben másodjára kúszik be a szám 1600 alá. Érdekes megfigyelni azt is, hogy az otthoni halálos balesetek száma továbbra is a sokszorosa a halálos munkabaleseteknek. 2023-ban a munkahelyükön ugyanis 62-en haltak meg, ennél tehát majd 25-ször többen veszítik életüket otthonukban.

Otthoni gyilkosok

Ahogy a bevezetőnkben írtuk, a legtöbb halálesetet mindig is magabiztosan az esés, csúszás, botlás vezette, és nem volt ez másképp 2023-ban sem. A tavalyi évben összesen 986 olyan eset volt, amiben a halált okozó baleset ez volt. Összességében egyébként az éves csökkenés is azért volt jelentés, mert nagy mértékben csökkentek a legfőbb balesettől elszenvedett esetszámok. 2022-ben például 1053 halálos balesetet történt esés következtében, a csökkenés tehát majd 70 esetszámnyi.

Ehhez képest az esetszám növekedett az esést követő három legveszedelmesebb balesettípus esetén is. A fulladás víztől, ételtől, egyébtől esetszáma egy év alatt 140-ről 149-re, a tűz és láng okozta égés fulladás esetszáma 102-ről 106-ra, míg a mérgezések esetszáma 80-ról 90-re emelkedett.

Bár esetszámban, mint látszik nem a legmeghatározóbb, de a 17-es tárgyak esése, beszorulás, összenyomás, gépek okozta halálesetek száma 42 százalékkal nőtt, 12-ről. Ugyanígy összességében nem sok, 19 maró, izzó anyag, gőz okozta haláleset történt, ám éves alapon itt is 36 százalékos volt a növekedés, 14-ről 19-re. Ehhez képest az áramütések száma 20 százalékkal, 10-ről 8 esetre, a lőfegyver, robbanás okozta halálos kimenetelű balesetek száma pedig 25 százalékkal, 12-ről 9 esetszámra csökkent.

Az egyéb balesetek száma is kifejezetten nagy mértékben, 13 százalékkal apadt, így a 2022-es 183-as esetszámhoz képest 2023-ban összesen 160 ilyen haláleset történt. Évek óta a legkevesebb halálesetet a vágó-, szúróeszközök, kéziszerszámok okozzák, 2023-ban összesen 4 haláleset volt ilyen eszközök okozta balesethez köthető.

Hogyan kerüljük el a halálos otthoni baleseteket?

Ahogy a számokból látjuk, az otthonunk még ha általánosságban azt is hisszük, a legbiztonságosabb hely életünkben, meglepősen sok veszélyt, potenciálisan halálos veszélyt is tartogathat. Ezt mi sem bizonyít jobban, minthogy az összesített tavalyi adatok szerint kerekítve

naponta nem kevesebb mint 4 halálos otthoni baleset történt Magyarországon.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Ez egy héten 28, egy hónapban 120-124 halálos otthoni balesetet jelent, aminek fő okozója az esés, csúszás, botlás. Úgyhogy nem árt leginkább kifejezetten erre a halálokra a leginkább figyelni, és ahol lehet, kerülni a bajt, megfelelő óvintézkedéseket tenni.

Így kerüljük el a leghalálosabb otthoni rémet

Az otthoni esések és csúszások elkerülése érdekében fontos néhány alapvető megelőző lépést megtenni. Íme néhány szakértői javaslat:

Csúszásmentes burkolatok használata: A fürdőszobában, konyhában és egyéb nedves helyiségekben csúszásgátló szőnyegek és padlóburkolatok elhelyezése jelentősen csökkenti a csúszásveszélyt.

A fürdőszobában, konyhában és egyéb nedves helyiségekben csúszásgátló szőnyegek és padlóburkolatok elhelyezése jelentősen csökkenti a csúszásveszélyt. Lépcsők és korlátok megfelelő karbantartása: Gondoskodjunk arról, hogy a lépcsőházak jól megvilágítottak legyenek, és minden lépcsőfok stabil legyen. Korlátok használata segíthet megelőzni az eséseket.

Gondoskodjunk arról, hogy a lépcsőházak jól megvilágítottak legyenek, és minden lépcsőfok stabil legyen. Korlátok használata segíthet megelőzni az eséseket. Tárgyak eltávolítása a járófelületekről: Az otthoni járófelületeket tartsuk szabadon, hogy ne legyenek olyan akadályok, mint játékok, elhagyott holmik, amelyekbe belebotolhatunk.

Az otthoni járófelületeket tartsuk szabadon, hogy ne legyenek olyan akadályok, mint játékok, elhagyott holmik, amelyekbe belebotolhatunk. Megfelelő lábbeli viselése: Otthon is viseljünk stabil, csúszásgátló talpú lábbelit, különösen sima vagy kemény padlófelületeken.

Otthon is viseljünk stabil, csúszásgátló talpú lábbelit, különösen sima vagy kemény padlófelületeken. Fürdőszobai biztonság: A zuhanyzók és kádak esetében célszerű kapaszkodókat és csúszásgátló matricákat elhelyezni, hogy elkerüljük az eséseket a nedves környezetben.

A zuhanyzók és kádak esetében célszerű kapaszkodókat és csúszásgátló matricákat elhelyezni, hogy elkerüljük az eséseket a nedves környezetben. Megfelelő világítás: Gondoskodjunk arról, hogy az otthonunkban minden helyiség megfelelően megvilágított legyen, különösen a folyosók, lépcsők és más átjáróterek.

Gondoskodjunk arról, hogy az otthonunkban minden helyiség megfelelően megvilágított legyen, különösen a folyosók, lépcsők és más átjáróterek. Szőnyegek rögzítése: Ha szőnyegeket használunk, győződjünk meg arról, hogy stabilan vannak rögzítve, és nem csúsznak el a padlón.

Ezek az egyszerű óvintézkedések nagyban hozzájárulhatnak az otthoni esések és csúszások megelőzéséhez, ezáltal csökkentve a súlyos vagy halálos balesetek kockázatát.

További szakértői jó tanácsok halálos belesetek ellen:

Mérgezés: Gyógyszereket, vegyszereket és tisztítószereket mindig zárjuk el, gyerekek és háziállatok számára hozzáférhetetlen helyen tartsuk.

Gyógyszereket, vegyszereket és tisztítószereket mindig zárjuk el, gyerekek és háziállatok számára hozzáférhetetlen helyen tartsuk. Tűz miatti égés: Telepítsünk füstérzékelőket minden lakóhelyiségben, különösen a konyhában és hálószobákban, és rendszeresen ellenőrizzük működésüket.

Telepítsünk füstérzékelőket minden lakóhelyiségben, különösen a konyhában és hálószobákban, és rendszeresen ellenőrizzük működésüket. Fulladás ételtől/tárgytól: Vágjuk az ételeket apró darabokra, különösen kisgyermekek számára, és tanítsuk őket lassan, alaposan megrágva enni. Mindenképpen sajátítsuk el a Heimlich fogást (felnőtt vagy idősebb gyermek esetében), amit akár önmagunkon is elvégezhetünk, ez akár életet is menthet.

Vágjuk az ételeket apró darabokra, különösen kisgyermekek számára, és tanítsuk őket lassan, alaposan megrágva enni. Mindenképpen sajátítsuk el a Heimlich fogást (felnőtt vagy idősebb gyermek esetében), amit akár önmagunkon is elvégezhetünk, ez akár életet is menthet. Fulladás víztől: Soha ne hagyjunk gyerekeket felügyelet nélkül fürdőkádban, medencében vagy bármilyen víz közelében, és telepítsünk medencevédelmi rendszereket, ha van medence a háznál.

A biztosításra is érdemes odafigyelni

Hiába látjuk, mennyire sok halálos kimenetelű háztartási baleset éri a magyarokat, hozzávetőleg ötből négy embernek semmilyen balesetbiztosítása sincs Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy mintegy 8 millió ember semmilyen balesetbiztosítási védelemmel nem rendelkezik az országban. Pedig érdemes kiemelni, hogy a megfelelő balesetbiztosítási védelem alsó határának az tekinthető, ha a haláleseti és rokkantsági térítés mértéke eléri a 10 millió forintot. Ez a fedezet egyes konstrukciókban még mostanság is elérhető havi pár ezer forinttól, de egy többfős családnak sem feltétlenül éri el a biztosítási összeg a havi 10 ezer forintot.

A balesetbiztosítások ezen a téren igen sokrétű védelmet nyújtanak, ide tartoznak, a sérülések, rokkantság, halálesetek, kórházi napi térítések vagy éppen a műtéti térítések is. Nem kell tehát egy balesetnek halálosnak lenni ahhoz, hogy az esemény az alanyra vagy annak családjára nagy terhet rójon. Érdemes azt is tudni, hogy a biztosító által fizetendő összegek a baleset súlyosságától függenek. A biztosítási szerződés meghatározza, hogy milyen esetekben milyen százalékos arányban térít a biztosító (pl. egy súlyos sérülés esetén a biztosítási összeg 50%-át fizetik ki, teljes rokkantság esetén pedig akár a 100%-ot).

Mindezekből egyértelműen adódik, hogy mivel a balesetek, legyenek az bármilyen súlyosak is, váratlanul következnek be, és komoly anyagi terheket róhatnak a sérültre vagy családjára. A balesetbiztosítás pedig pont ezt a potenciális pénzügyi terhet képest enyhíteni.