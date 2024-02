Egyre több magyar hozza meg a fontos döntést: ők már belátták, hogy erre otthonuk is rámehet

A legtöbben az ingatlan és az ingóságok védelmére, de sokan az asszisztencia szolgáltatások miatt kötünk lakásbiztosítást. A lehetséges káresemények közül a víz-, a tűz-, és a természeti károktól féltjük leginkább az otthonunkat. Nemcsak a jó ár-érték arány, de az átfogó védelem, valamint a gyors és hatékony kárügyintézés is fontos szempont a lakásbiztosítás megkötésekor - derült ki egy friss kutatásból.

A megkérdezettek több mint 85 százalékának van lakásbiztosítás az Allianz lakásbiztosítási szokásokat vizsgáló kutatása szerint. A MABISZ adatai ennél valamivel alacsonyabbak, a szövetség statisztikái alapján a hazai ingatlanbiztosítási piac telítettsége 73-74 százalék körül mozog évi 350-550 ezer új szerződéskötés mellett.

A biztosítótársaság felmérése alapján a döntő többség (85,7%) elsősorban amiatt köt lakásbiztosítást, hogy az ingatlanát és a benne lévő értékeket biztonságban tudja. A kitöltők csaknem 46 százaléka bérbe adja a lakását, ezért számukra kiemelt cél, hogy így visszatéríttethessék a bérlő által okozott esetleges károkat. A válaszadók közel 40 százalékának pedig nagyon fontos a lakásbiztosítás megkötésénél, hogy baj esetén az anyagi károk megtérítése mellett asszisztencia szolgáltatásokkal segítse a biztosító a probléma megfelelő orvoslásában.

A víztől és a tűztől féltjük leginkább az otthonunkat

Az otthonunkat érő lehetséges káresemények közül a víz- (78,3%), a tűz- (67,6%), és a természeti károktól (62,9%) tartunk a leginkább. „Okkal tartunk ezektől a káreseményektől, hiszen az egyre szélsőségesebb időjárási körülmények miatt az összes viharos időjárással összefüggésbe hozható károk száma és kifizetése tavaly már megelőzte a korábbi listavezető csőtörésekét. Ennek következtében a magyarok jelentős része egyre jobban tart az elemi károktól, ami miatt felértékelődött az ingatlanok és a bennük található vagyontárgyak biztosításának fontossága. A tűzesetek pedig, bár nem tartoznak a leggyakrabban előforduló kártípusok közé – hiszen az összes bejelentett kár 1 százalékát sem teszik ki darabszám tekintetében –, a kárkifizetéseket nézve viszont 13 százalék az arányuk, az átlagos térítési összeg pedig több mint egymillió forintra rúg” – hangsúlyozta Tollmayer György, az Allianz Hungária lakossági vagyon termék- és portfólió menedzsment osztályának vezetője.

Több mint 50 százalék fél még a betöréses lopástól, illetve a villámcsapás miatti esetleges rövidzárlat okozta károktól is. A személyi sérülés, az üvegfelületek törése, a háztartási gépek meghibásodása, az ingóságok sérülése, a vandalizmus, illetve a földrengés olyan káresemények, amelyektől, a válaszadók közel 30 százaléka tart.

Jó ár-érték arány, flott kárügyintézés, átfogó védelem

A kutatás eredményei alapján tízből nyolcan részletesen tájékozódnak lakásbiztosítás megkötése előtt a lehetőségeikről valamilyen formában, 16 százalék nem informálódik, 4 százalék pedig impulzívan dönt az őt megtaláló hirdetések alapján. A kitöltők közel fele akár öt szempontot is figyelembe vesz a választáskor, 20 százalékuk pedig ennél is többet. A válaszadók 62,1 százaléka számára fontos a lakásbiztosítás jó ár-érték aránya, pusztán az árat önmagában (14,1 százalék) vagy az időszakos akciókat (4,8 százalék) jelentősen kevesebben figyelik. A résztvevők mintegy 60 százaléka kiemelte a gyors és hatékony kárrendezési folyamat fontosságát is a döntésben, és hasonlóan magas azok aránya is (58,5%), akik átfogó védelmet várnak egy lakásbiztosítástól az alapszintű helyett (6,3%).

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A megkérdezettek több mint 50 százaléka előnyben részesíti azt, ha a szerződés rövid és lényegre törő, kisbetűs részek nélkül. Sokak számára (44%) pedig az is nagyon fontos, hogy jó hírnevű biztosítótársaságnál kössenek lakásbiztosítást. A különböző asszisztencia szolgáltatások közül otthoni vészhelyzet vagy műszaki cikk meghibásodása esetén a mesterember helyszínre küldését értékeljük legtöbbre (23,8%), ezt követi a jogi segítségnyújtás (19,2%), illetve a műszaki tanácsadás (8,6%).

„A felmérés egyik legfontosabb visszacsatolása számunkra, hogy az ügyfeleink többsége bennünk bízik meg a leginkább a piacon (54,7%), elégedett a jelenlegi díjszabásunk ár-érték arányával (39,4%), ezért akkor sem váltana biztosító társaságot, ha egyébként a jelenlegi otthonbiztosítása paraméterein változtatni szeretne (52,6%). Emellett sokan a kárrendezési folyamataink gördülékenysége (24,8%), illetve az ügyfélszolgálatunkkal kapcsolatos pozitív tapasztalataik miatt is ragaszkodnak hozzánk (24,4%)” – mondta a szakember.

Nem meglepő az sem, hogy lakásbiztosítás választásakor a kárrendezés minősége az egyik legjelentősebb szempont – a felmérésben résztvevők mintegy 60 százaléka jelölte meg a gyors és hatékony kárrendezési folyamatot kiemelt elvárásként.