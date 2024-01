Már bánja tettét a barátnőjét megölő T. Róbert: ezt vallotta a bíróságon az angyalföldi gyilkos

Megbánta tettét az angyalföldi gyilkos, ügyvédje amellett érvelt a bíróságon, hogy T. Róbertet helyezzék házi őrizetbe. A bíróság azonban meghosszabbította a letartóztatását. A nyomozás február végén fejeződhet be az ügyben.

Meghosszabbították az angyalföldi gyilkos letartóztatását, a Blikk szerint erről csütörtökön döntött a Budai Központi Kerületi Bíróság. A gyanú szerint a 37 éves T. Róbert tavaly júliusban egy XIII. kerületi lakásban megölte barátnőjét M. Petrát, majd pedig bejelentést tett a rendőrségen, hogy "szakítás miatti baleset történt". Ezt követően megszökött a hatóságok elől, végül öt nap múlva fogták el a III. kerületben, egy romos épületben bujkált.

Beismerő vallomásában azt mondta, heves veszekedés tört ki közöttük, a nő szakításra készült. T. Róbert először egy kalapáccsal támadt az ágyban fekvő párjára, majd egy késsel többször megszúrta. A nő a helyszínen belehalt a sérülésekbe. A lap szerint a férfi most először jelent meg személyesen a bíróságon, ügyvédje szerint teljes megbánást tanúsított. Az ügyész azzal érvelt, hogy a bűncselekmény tárgyi súlya, a várható büntetés súlyossága, valamint az, hogy a bűncselekmény után öt napon át bujkált, azt jelzi, hogy tartani kell a szökéstől - ezért kezdeményezte a letartóztatás meghosszabbítását. A férfi ügyvédje azt mondta, T. Róbert lakcíme az édesanyjánál van, ezért akár házi őrizetben, bűnügyi felügyelet alatt is kivárhatná a nyomozás végét. A bíróság az ügyészi indítványnak adott helyt, a vádlott tudomásul vette, hogy letartóztatásban marad. A nyomozás a vége felé tart, február végén be is fejeződhet.