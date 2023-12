Ne kövesd el azt a hibát, mint a McCallister-család karácsonykor: csoda, hogy túlélte a gyerek

Utolsó pillanatos utazások, a karácsonyi vakáció alatt settenkedő betörők, elcserélt lakás egy új ismerőssel, kigyulladt karácsonyfa, háztetőn landoló űrlények. A filmekből jól tudjuk, hogy bármi megtörténhet az ünnepek alatt – ahogy az év többi részében is –, amikor bizony jól jön, ha van biztosításunk. A közelgő ünnepi időszak alkalmából az Allianz biztosító összegyűjtött 5 karácsonyi filmet, amelyeken nemcsak jól szórakozhatunk, de nem árt, ha a biztosítási tanulságokat is elvisszük magunkkal.

Reszkessetek, betörők!

Ez az örök klasszikus karácsonyi mozi akár a biztosítási oktatófilmek csimborasszójának is tekinthető, mivel ilyen szempontból tele van rázós kalamajkával. Adott egy 6 háló- és fürdőszobás ház Chicago kertvárosában, Winnetkában. A filmbeli McCallisterék otthonát, amely egy valóban létező ház, ingatlanszakértők nagyjából 2 millió dollárra, azaz 700 millió forintra becsülik. Nem árt tehát vigyázni erre a nagy értékű vagyonra.

És hát mit él meg az a ház? Rögtön azzal kezdve, hogy betörnek. Önmagában már ez sem túl szerencsés, de a családja által véletlenül (!) egyedül hagyott kis Kevin a betörők ellen egy sor rafinált trükköt eszel ki. Például eljegesíti a lépcsőt, forrasztóvassal forrósítja az ajtókilincset, kátránnyal keni be a másik lépcsőt. A nagy izgalmak közepette ráadásul a pince is elázott. Bár mindezekre feltehetőleg nem készültek fel, amikor McCallisterék a karácsonyi vakáció mellett döntöttek, vajon tudták, hogy ebben az időszakban jellemzően magasabb a betöréses lopások száma, és vajon volt megfelelő lakásbiztosításuk az otthonukra?

Ha ők nem is, te mindenképp tedd meg, de ami még ennél is fontosabb, ne hagyd otthon egyedül a gyereket!



Holiday

A romantikus karácsonyi filmben két, pasikból kiábrándult fiatal, összetört szívű nő cserél otthont. Egyikük reménytelenül szerelmes a kollégájába, akivel viszonyt folytat. Ám a fickó a karácsonyi céges bulin bejelenti, hogy eljegyezte a közös kolleganőjüket. A másikuk igazi workaholic típus, amit a párja – hát finoman szólva – nem visel jól. Vagyis félrelép, így aztán a lány kiteszi őt. A két, immár szingli nő a neten „fut össze”, ahol megbeszélik, hogy egy lakáscserével próbálnak fátylat borítani az elmúlt időszakra. Beköltöznek tehát egymás angliai és amerikai otthonaiba.

A lakásunkkal kapcsolatban amúgy is bármikor érhetnek minket kellemetlen események, de bátornak kell lenni ahhoz, hogy egy szinte teljesen ismeretlenre bízzuk a legértékesebb vagyonunkat, főleg az ünnepi időszakban, amikor az otthoni tűzesetek száma jellemzően megemelkedik. Vajon ugyanannyira vigyáz és figyel a másik a gyertyákra, fényfüzérekre és kandallóra, ahogy mi tennénk? Ebben nem lehetünk biztosak, csupán annyit tehetünk, hogy egy átfogó lakásbiztosítással biztosítjuk otthonunkat, hogy egy ilyen élethelyzetben is nyugodtan aludhassunk. A filmből ugyan nem derül ki, de reméljük, Iris és Amanda is ilyen elővigyázatosak voltak, és rendelkeztek megfelelő lakásbiztosítással.

Igazából szerelem

Az idén 20 éves Igazából szerelem azon kevés romantikus vígjáték közé tartozik, amelyekről bátran kijelenthetjük, hogy generációk kollektív tudatába égett be. Számos popkulturális utalás origója, telis-tele ma már legendásnak nevezhető jelenetekkel. A látszólag egymástól függetlenül futó 10 cselekményszál egyikét látva talán még egy sokat látott biztosítási szakértő is ráncolná a homlokát.

Ebben az író Jamie egy esküvőre készül (nem a sajátjára), amikor rajtakapja a barátnőjét a saját testévérével. Az összetört férfi meg sem áll a franciaországi nyaralójáig. Nem sokkal később azonban beleszeret a portugál házvezetőnőjébe, amire csak Angliába visszatérve döbben rá, ezért nyilván visszasiet Franciaországba. Most nem is érdemes szót pazarolni ennek a szerelemnek a karbonlábnyomára, ám a sok utazás során Jamie remélhetőleg az oxitocinmámorban sem felejtett el utasbiztosítást kötni legalább az utolsó pillanatban. És akkor Jamie borzalmas vezetési stílusáról még nem is beszéltünk. A gondolatai mindig máshol járnak, ami végül ütközéshez is vezet! Vajon az autója is megfelelően biztosítva van, hogy legalább emiatt ne kelljen aggódnia?

Karácsonyi vakáció

A Griswold családról valószínűleg azért nem hallunk már egy ideje, mert nevet változtattak. Ezzel a névvel ugyanis szinte egészen biztos, hogy egyik biztosító sem áll velük szóba. Na nem azért, mert esetleg önmagában a név lenne rossz csengésű, hanem mert amerre Griswoldék járnak, ott aztán tényleg minden leomlik, összedől, kigyullad, elpusztul. Ezúttal például úgy határoznak, hogy végre egy klasszikus, nyugodt és szép karácsonyt tartanak, amelyen összegyűlik a család. Nos, az ünnepi hangulat odáig forrósodik, hogy sikerül áramtalanítaniuk teljes Chicago-t, felgyújtják a karácsonyfát, áramütés éri a macskát, na meg embert is rabolnak.

Korábban az Európai Vakáció során pedig egész egyszerűen dominóként eldöntötték a Stonhange-t. Akárhogyan is lapozgatnánk a biztosítások nagykönyvét, erre nem találni megoldást, viszont, ha a tipikusabb karácsonyi károk ellen szeretnénk felvértezni magunk, akkor az otthonunkról, utazásainkról mindenképp érdemes gondoskodnunk egy-egy jól megválasztott biztosítással, hogy az ünnepek nyugodtan telhessenek.

A galaxis őrzői – Ünnepi különkiadás

A nagy klasszikusok mellett természetesen napjainkból is találni karácsonyi filmeket. A Marvel univerzum számos folytatást megélt kasszasikere, a Galaxis Őrzői sem kerülhette el a száncsengők és hópihék világát. Az Ünnepi különkiadásban a Galaxis őrzői (talán némiképp meglepő módon) szintén a karácsonyt ünneplik. Ennek apropóján eljönnek a Földre, hogy egy tökéletes ajándékot találjanak Peter Quill számára. A nemes küldetés közben számos olyan helyzetet látni, amikor egészen határozottan jól jönne, ha lenne biztosítás.

A teljesség igénye nélkül: autót lopnak, háztető károsodik. Márpedig ezek olyan vagyontárgyak, amelyekről érdemes gondoskodni! Ez a film egyébként olyan szempontból mindenképpen kakukktojás, hogy van néhány olyan rendhagyó mozzanat, amely kapcsán a biztosítás fel sem merül igazán, mivel például magánszemélyek űrutazásával kapcsolatos ajánlat egyelőre még nincs a piacon. Meg persze az emberrablás is határeset.