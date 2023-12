Nem várt számla érkezhet a magyar háztulajdonosoknak: nincs mese, fizetni kell

Az elmúlt napokat jellemző télies, havas időjárás ismét megmutatta, hogy érdemes védekezni a különböző káreseményekkel szemben. Azok, akik novemberben lakásbiztosítást kötöttek elsősorban a vízkárokra igyekeznek felkészülni. Az esetlegesen elfolyó vízre 59 százalékuk vett igénybe kiegészítő szolgáltatást, ablakbeázásra 52 százalékuk, míg tetőbeázásra 43 százalékuk.

Jókora mennyiségű havat, esőt hozott a múlt heti havazás, bár azóta jóval kevesebb csapadék esett, még mindig vannak kockázatok a lakóingatlanokra, nyaralókra, autókra nézve, ráadásul bármikor jöhet újabb hóesés, komolyabb fagy és ónos eső - derül ki a Netrisk összefoglalójából.

A biztosító adatai szerint a lakásbiztosításokhoz számos kiegészítő szolgáltatást lehet igénybe venni, amelyek a téli kockázatokra, esetleges káreseményekre nyújtanak fedezetet. Náluk novemberben megkötött lakásbiztosításokhoz 59 százalékban igényeltek az elfolyt víz esetére kártérítést, 52 százalékban ablak-, 43 százalékban tetőbeázásra. Kisebb arányban, 12 százalékban vettek az érintettek igénybe csonttörésre szóló kiegészítő szolgáltatást, a családi balesetbiztosítás aránya pedig 18 százalékot tett ki.

A legújabb, novemberben kötött lakásbiztosítások átlagos éves díja közel 35 ezer forint volt, szemben az egy évvel korábbi közel 31 ezer forinttal. Ez az összeg kiegészítő biztosításokkal minimálisan több lehet, de az esetleges káreseményből adódó kiadásokhoz képest marginális. Érdemes tehát ezeket is megfontolni, vannak olyan kiegészítő szolgáltatások is, amelyek például egy vihar okozta áramszünet esetén a fagyasztóban lévő, felengedett ételekre is kártérítést nyújtanak

- mondta Besnyő Márton, a Netrisk ügyvezető igazgatója. Az is elmondta, hogy télen érdemes a megelőzésre gondot fordítania mindenkinek. Ilyen például a kerti vízvezetékek, csapok víztelenítése, a ház előtti járdarész takarítása. Az utóbbi időszakban elterjedt a klímaberendezéssel történő fűtés is, ám ezeknél figyelni kell arra, hogy szétfagyhat a berendezés.

Télen érdemes fokozottan figyelni az időjárás-előrejelzéseket, ha pedig vihar, hővihar közeledik, akkor szintén tanácsos pár biztonsági intézkedést megtenni, például a redőnyök lehúzása, ezzel is védve az ablakokat. Egy esetleges áramszünetre is tanácsos felkészülni feltöltött elemlámpákkal.

Téliesített autóval közlekedjünk!

Persze a lakóingatlanok mellett az autókat is fel kell készíteni a téli üzemmódra. Ezen belül téli szélvédőfolyadékot érdemes használni, amely bírja a rendkívüli hideget. Fontos, hogy megfelelő gumit használjanak az autósok.

Vannak olyan biztosítók, amelyek kedvezményt adnak akkor, ha az autós vállalja, hogy az évszaknak megfelelő gumival közlekedik. Ezt azonban be kell tartani, tehát időben fel kell szereltetni a téli gumit

– tette hozzá Besnyő Márton.

Külföldi utazás esetén pedig tájékozódni kell arról, hogy a célországban milyen szabályok vonatkoznak az autókra, például kötelező-e a téli gumi vagy kell-e hóláncot tartani a kocsiban. A külföldi útra kelőknek az utasbiztosítás is fontos kellék, amely számos kellemetlenségtől óvhatja meg az utazókat.