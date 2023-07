Már nem a gyermekvállalás az első? Az érettségire többet készülünk, mint a családalapításra

Minden 10. magyar hosszú életet szeretne, amelynek során a nők inkább egészségre, a férfiak pedig pénzre vágynak jobban. Ezek után azt gondolhatnánk, hogy a nők számára fontosabb a szerelem, de ez tévedés: a válaszok alapján a férfiak számára nagyobb prioritás, miközben egy autóvásárlást jobban megfontolnak, mint a családalapítást. 10 százalékunk többet készül egy nyelvvizsgára, mint a nyugdíjas éveire, az esküvőnkre pedig akár 10-15 évig is gyűjtünk – derült ki az Allianz kutatásából.

A kutatás eredményei szerint a magyarok leginkább hosszú, tartalmas életre vágynak (11,3%), de ez csak 25 éves kortól válik igazán fontossá számukra. Alapvetően lényeges az egészséges életmód és jó közérzet is (11%), hiszen hosszú életet így érdemes igazán élni. A vágyaink listáján a pénzügyi biztonság összességében a 3. helyen (10,5%) szerepel, viszont kor és nem viszonylatában ennél előkelőbb helyre kerül. A 25-40 éveseknek ugyanis az az elsőszámú prioritás, hogy anyagilag megalapozzák a jövőjüket. A nemeket tekintve pedig a férfiaknak fontosabb a pénz (10,3%), mint az egészség (9,4%), a nőknél ez viszont pont fordítva van (egészség: 11,7% kontra pénz: 10,6%).

A személyes beteljesülés elérése legfőképp 25 és 40 éves korunk között mozgat minket, az egyensúly és a harmónia megteremtése az élet minden területén pedig 56-64 évesen a legfontosabb számunkra. Mély baráti kapcsolatokra 18-24 évesen, illetve 40 éves korunk után vágyunk.

A válaszok alapján a saját otthon a 7. legnagyobb vágyunk az életben, az életkori sajátosságokból adódóan főként a 18 és 40 éves korosztály számára. A lakás után jöhet az érzelmi kapcsolat és a család. Talán nem is gondolnánk, de a férfiak számára fontosabb a szerelem, mint a nőknek. A családalapításon már 18 évesen is sokat gondolkozunk, ám ez összességében csak a lista végén szerepel. A szakmai sikerekre és elismerésekre döntően 41-55 éves kor között fókuszálunk.

Fontosabb az autó, mint a nyugdíj

A kitöltők közül korosztálytól függetlenül mindenkinek az általános tartalék képzése a legfontosabb (19,2%). Ezt követi az utazás, pihenés (15,9%), majd a lakásvásárlás vagy -felújítás (12,5%). Érdekes, hogy bár a saját lakás megszerzése a 25-40 évesek számára a második legfontosabb cél, utazásra ez a korosztály mégis szívesebben gyűjt, mint otthonteremtésre. A Z generáció számára viszont ugyanannyira fontos félre tenni lakásra, mint autóra (13-13%). Az autó nyújtotta mobilitás több szempontból is prioritást élvez, ugyanis minden válaszadó szívesebben spórol autóra, mint a nyugdíjára (8,2% vs 7,4%), és csak 56 éves korunk felett kapunk észbe, jellemzően ebben a korcsoportban egyenlítődik ki az egymáshoz viszonyított arány. A megtakarítási célok kapcsán az egészségügyi kiadások is az élmezőnyben szerepelnek (9,7%), ezekre a nyugdíjas korosztály gyűjt leginkább.

Az ügyféladatainkból is látszik, hogy egy autót sokszor fontosabbnak tartunk, mint az életünket és a saját jövőnket, és előbb gondolunk annak biztosítására is, pedig ennek pont fordítva kellene lennie

– hangsúlyozta Bencsik Tamás, az Allianz Hungária Zrt. Személybiztosítások Igazgatóságának vezetője.

A kézzel fogható dolgokra kevesebb ideig, a szeretteinkre és magunkra hosszabban gyűjtünk

A kutatásban résztvevők visszajelzései alapján a legkevesebb ideig (1-2 év) utazásra és pihenésre gyűjtünk (26,7%), a leghosszabb ideig, több mint 20 évig pedig nyugdíjra. Tanulásra jellemzően 1-2 évig, autóra és egészségügyi kiadásokra 2-3 évig spórolunk. A gyerekek jövőjének megalapozására és az idős szülők támogatására 5-10 éven át teszünk félre, az esküvőnkre viszont akár 10-15 évig is. Gyerekvállalásra, illetve idősebb korban a gyerekek, unokák támogatására 15-20 éven keresztül takarítunk meg.

A céljaink közül a lakásvásárlásra készülünk fel a legalaposabban (15,4%), ezután pedig az érettségi vagy a főiskolai/egyetemi diploma megszerzése az a mérföldkő az életünkben, amire a legtöbbet készülünk (14,8%) – többet, mint a családalapításra (10,8%). Figyelemre méltó az is, hogy a férfiak jobban megfontolják az autóvásárlást, mint a szülővé válást (13,5% vs 7,8%), egy fontos vizsgára (pl. nyelvvizsga, jogosítvány, egyéb szakmai bizonyítványok) pedig többet készülünk, mint a nyugdíjas éveinkre (10,1% vs 8,8%).

A vágyaink megvalósítására fel kell készülni, nemcsak testileg, lelkileg és szellemileg, hanem anyagilag is. Emellett a számunkra fontos dolgok biztonságáról is gondoskodnunk kell, legyen az akár az életünk, az egészségünk, az otthonunk, vagy bármi egyéb. Ehhez pedig elengedhetetlen a pénzügyi tudatosság, és a hosszú távú megtakarításokban való gondolkodás, beleértve a nyugdíj- vagy megtakarítási célú életbiztosításokat is. Ezeket fontos, hogy folyamatosan optimalizáljuk, és az adott élethelyzetünkre szabjuk, ez segítséget jelenthet a különböző életszakaszokban épp úgy, mint felkészülni a váratlan élethelyzetekre. Ma már egyre népszerűbb például az euróalapú nyugdíjbiztosítás, ami kiegészítő eleme révén nemcsak nyugdíjas korunkban, hanem a rövid és középtávú anyagi céljaink eléréséhez is fontos eszközt jelenthet.

– hívta fel a figyelmet a szakember.

A nőket elfogadóbbakká teszik a sorsfordító események

Az Allianz kutatása azt is vizsgálta, mik jelentik számunkra a sorsfordító pillanatokat az életben. A gyerekszületés (40,6%), egy életveszélyes baleset vagy betegség túlélése (15,9%), és egy utazás során szerzett kulturális élmény (8,8%) volt a legnagyobb hatással a válaszadókra. A megkérdezettek közül a legtöbben azt vallják, új értelmet nyert az életük egy sorsfodító esemény után, ami egyúttal megtanította őket a változások elfogadására és az alkalmazkodásra. Ennek kapcsán a kutatásból az derül ki, hogy a nők elfogadóbbak lesznek egy sorsfordító eseménytől, mint a férfiak, akik viszont több lehetőséget látnak egy-egy jelentős életeseményben.

Kinőttük a híres magyar pesszimizmust?

A három legjobb dolognak az életben a jelentőségteljes családi és baráti kapcsolatokat, a testi-lelki egészséget és a szerelmet tartjuk. Az Allianz kutatása szerint elégedettebbek vagyunk a kapcsolatainkkal, mint a szerelmi életünkkel, különösen a nők. Érdekes továbbá, hogy a férfiaknak fontosabb a társuk megtalálása, mint a nőknek (18,8% vs 14,3%). A magyarok pozitív gondolkodásmóddal és szeretetteljes kapcsolatokkal törekszenek arra, hogy a legjobbat hozzák ki az életükből, csak ezután következnek a megvalósítható célok.