Temetés-tombolát hirdetett egy magyar cég: többen háborognak, pedig nem kevés a nyeremény

Sorsoláson vehetnek részt egy magyar temetkezési cég ügyfelei, a vállalat év végén sorsol azok között, akik náluk intézik szeretteik temetését. A nyertes visszakapja a költségeket.

Elég morbid nyereményjátékot hirdetett egy magyar temetkezési cég - szúrta ki az RTL.hu.

10 éves az Omega Temetkezési Kft. A jubileum alkalmából decemberben sorsolunk azok között, akik 2023-ban vállalatunkkal intézik elhunyt hozzátartozójuk teljeskörű temetési szolgáltatását

- írták a Facebookon. A felhívás szerint a közjegyző jelenlétében kisorsolt „nyertes” visszakapja a temetés költségét.

A kommentek alapján megoszlik az ötlet megítélése: többen egyszerűen gratuláltak az évfordulóhoz, volt viszont, aki azt is megjegyezte, hogy ez a felhívás kegyeletsértő, az egész temetkezési szakma megítélésének is rosszat tesz. Olyan is akadt, aki a költségek emelkedésére utalva azt írta, ez egy emberséges akció.