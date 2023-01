Egyre biztosabbra mennek a magyarok: sokkal több biztosítást kötöttünk tavaly

Utazáskor számos kockázat leselkedik a szülőkre és a gyerekekre, fokozottan igaz, ha például külföldre megy síelni a család. Egy sívakációhoz köthető kiadásokhoz képest lényegében pár ezer forintért lehet fejenként utasbiztosítást kötni, amely védelmet nyújt baj esetén - derül ki a K&H összeállításából. A pénzintézetnél tavaly kétszer annyi utasbiztosítást kötöttek, mint 2021-ben.

Még a legóvatosabb síelők is veszélybe kerülhetnek a sípályákon, akár azért, mert mások könnyelműen, másokat veszélyeztetve csúsznak le azokon, de egy apró kihagyásból adódó esésnek is sérülés lehet a vége. Nem beszélve arról, hogy a külföldi utazást problémássá teheti mondjuk egy hasmenés vagy lázzal járó megfázás. Ha megtörténik a baj és orvosra van szükség, akkor a külföldi orvosi ellátás könnyen jelentős kiadást róhat a családra. Egy sípályáról való mentés és az utána szükséges orvosi ellátás százezres, de akár milliós tétel is lehet.

Persze nemcsak síelésnél, hanem minden külföldi útnál tanácsos megkötni az utasbiztosítást, ezt érdemes már a gyerekekkel is tisztázni, hogy a jövőben csak ilyen “láthatatlan védelemmel” keljenek útra. Az utasbiztosítás a baleseti károk fedezése mellett megoldást nyújt a poggyász eltűnésére, az elveszett úti okmányok pótlására.

Az utasbiztosítás díja egy-egy átlagos - 5 napos - sívakáció esetében mindössze fejenként 1 650-3 510 forint. A K&H adatai szerint 2022-ben 217 százalékkal több, azaz több mint dupla annyi egyéni utasbiztosítást kötöttek, mint 2021-ben. Az utasbiztosítások alapvető kelléke az asszisztencia, másként fogalmazva a segítségnyújtási szolgáltatás. Ez azt jelenti, hogy baj esetén elsőként a biztosító által megadott magyar nyelvű, éjjel-nappal elérhető ügyfélszolgálatot kell felhívni, amelynek munkatársai intézkednek, például tolmácsot biztosít, mentőegységet küld és menedzseli az esetleges orvosi vagy kórházi kezelést.