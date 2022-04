Kattant a bilincs a dörzsölt netes csalón: milliókat csalt ki a kamu játékokkal

Egy debreceni nő körülbelül 3 millió forintot csalt ki áldozataiból az interneten, ahol nemlétező játékokat árult. A nő a bűncselekményekből, származó pénzeket négy külön bankszámlán tartotta. Számolt be a Baranya Megyei Főügyészség.

A debreceni vádlott még 2019 őszén határozta el, hogy az interneten olyan játékokat és elektronikai eszközöket fog hirdetni, amik valójában soha nem is léteztek. A hirdetésre jelentkezőktől előre kérte a vételárat, amire három különböző bankszámlát is tartott.

A sértettek miután átutalták a termék árát, vagy annak egy részét előlegként végül soha nem kapták meg amit vásároltak. A nő egy ideig még hitegette áldozatait különböző kifogásokkal: saját maga által szerkesztett feladási bizonylatot küldött többek között. Aztán pedig egyik percről a másikra teljesen eltűnt és nem válaszolt többé a megkeresésekre.

A vádlott a csalásokat egészen 2020 áprilisáig folytatta, azután is, hogy már többen feljelentést tettek ellene és gyanúsítottként hallgatták ki. Végül a csalássorozatnak az vetett véget, hogy 2020 júliusában a pécsi rendőrök őrizetbe vették az elkövetőt, aki összesen 3 millió forinttal károsította meg áldozatait. Miután a bíróság elrendelte a letartóztatását kiderült, hogy összesen 197, az ország különböző pontjain élő személyt csapott be. Akár 3 év börtönt is kaphat.