Rengeteg magyar küszködik ezzel, mikor elmennek otthonról: így előzhető meg a tragédia

Az emberek 27 százalékával már előfordult, hogy akaratlanul bekapcsolva felejtett egy elektronikus eszközt, mikor elment otthonról, de lényegesen többen vannak azok, akik félnek attól, hogy ez előfordul velük. Sokan aggódnak a nyitva felejtett ajtók és ablakok miatt is, és hogy emiatt betörések és vihar- vagy tűzkárok áldozataivá válnak.

Szinte mindenkivel előfordult már, hogy otthonról való távozás után nem emlékezett pontosan, kikapcsolta-e a sütőt, a TV-t, bezárta-e az ablakot, vagy a teraszajtót. Ez a szituáció jelentős stresszel járhat, főként ha az ember nem tud visszafordulni, hogy megnézze, minden rendben van-e. A FOLO (Fear of Leaving On), jelenségről és ennek vizsgálatáról közölt most közleményt az Aegon.

A FOLO-félelmek közül Magyarországon a legerősebb a betöréssel kapcsolatos: az emberek fele tart attól, hogy nyitva hagyja a bejárati ajtót vagy az ablakot távozáskor, és ezzel potenciálisan megágyaz egy betörésnek. A jelenséget erősíti, hogy a home office miatt megkopik az otthon elhagyásának a rutinja, ráadásul az otthoni munkával együtt jár, hogy nem zárjuk az otthonainkat, a munka miatt pedig gyengül a figyelem.

Az ünnepek közeledtével tovább erősödnek ezek a kockázatok.

A második legerősebb félelem a vihar- és tűzkárokhoz köthető, ide vezethetnek a nyitott ablakok, illetve a bekapcsolva hagyott sütő és vasaló - írja az Aegon. Az emberek 27 százaléka vállalja nyíltan, hogy előfordult már vele, hogy bekapcsolva felejtette valamelyik elektronikus eszközét otthona elhagyásakor – mindez az Opinio által készített reprezentatív kutatásból derült ki, ami az Aegon megbízásából készült 2021. októberében.

Annak ellenére, hogy a tűzesetek és a viharkárok elkerülése különösen fontos a válaszadók számára, és igyekeznek a nyílászárók megfelelő zárásával, illetve az elektromos hálózat karbantartásával csökkenteni a veszélyeket, a mindössze 71 százalékuk rendelkezik lakásbiztosítással - derült ki a kutatás adataiból. Minden negyedik embernek már van saját tapasztalata az otthoni káreseménnyel kapcsolatban, a megkérdezettek 33 százalékának közvetett tapasztalatai vannak, míg 42 százalékának még nincs tapasztalata ezzel kapcsolatban.

A nyitva hagyott ajtó és ablak kiemelkedő, mint az aggódás forrása a megkérdezettek 51, illetve 39 százaléka említette. De a bekapcsolva hagyott sütő, a megkérdezettek 30, a bedugva felejtett vasaló 22 százalékát foglalkoztatja.

Sokszor mindössze egy kis odafigyelés is elég lehet a káresemények elkerüléséhez. (...) A technológia is segíthet: rengeteg, a FOLO-jelenséghez köthető stressz csökkenthető az olyan technológiai újítások révén, mint az elektronikai eszközök áramtalanítása wi-firől vezérelhető okos konnektorral, vagy a távolról zárható elektromos ajtózárak és beengedő rendszerek felszerelése

– mondta a kutatás adatai kapcsán Szombat Tamás, az Aegon Biztosító vezérigazgató-helyettese.