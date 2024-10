Végre pont kerülhet az EU és Kína autóháborújának végére: erre készülhetnek, akik kocsit vennének

Az Európai Bizottság folytatná a tárgyalásokat Kínával az elektromos járművekre kivetett vámok elkerüléséről, még akkor is, ha a vámokat már bevezették. A Bizottság a jövő pénteken szavazást tart az új tarifákról, miközben egy vizsgálatot folytat a kínai gyártók által igényelt támogatásokról. Az új vámok jelentős hatással lehetnek a kínai autógyártókra és az EU piaci viszonyaira.

Az Európai Bizottság hajlandó folytatni a tárgyalásokat Kínával egy lehetséges megállapodásról, hogy elkerüljék a kínai elektromos járművekre kivetett vámokat, még akkor is, ha ezek a vámok már bevezetésre kerülnek – mondta hétfőn egy magas rangú uniós tisztviselő. A Bizottság, amely egy támogatásellenes vizsgálatot folytat a Kínában gyártott elektromos járművek ellen, már elküldte javaslatát a végleges vámok bevezetésére az EU 27 tagállamának, és a források szerint a szeptemberben kiszámított szinteket ajánlja. A szavazást péntekre tűzték ki - írja a Reuters.

Ezzel egyidejűleg egy további szöveget is mellékeltek, amely kimondja, hogy a Kínával folytatott tárgyalások eddig nem oldották meg a kínai támogatásokkal kapcsolatos vitát, de a tárgyalások egy lehetséges kompromisszumról folytatódhatnak, még akkor is, ha az EU országai elfogadják a vámok mértékét. A Bizottság azt is jelezte, hogy újra megvizsgálhatná az ármegállapodás lehetőségét – amely magában foglalná a minimális importárat és jellemzően egy mennyiségi korlátozást –, miután korábban elutasította a kínai cégek által felajánlottakat.

A kereskedelmi védelemért felelős bizottsági főigazgató, Martin Lucas hétfőn elmondta az Európai Parlamentnek, hogy a Kínával folytatott technikai tárgyalások szinte napi szinten zajlanak, és október végéig is eltarthatnak.

A vizsgálat lezárása nem feltétlenül jelenti a Kínával folytatott konzultációk végét a megoldás keresésében. A vizsgálatnak megvannak a maga jogi határidői, amelyeket nem hagyhatunk ki. Október 31-ig végleges intézkedéseknek kell hatályba lépniük

– mondta Lucas. „Ármegállapodásokat vagy más megoldásokat is elfogadhatunk azután is” – tette hozzá. Lucas továbbá elmondta, hogy a kínai autógyártók benyújtották a módosított ajánlataikat, de ezek még mindig nem elfogadhatóak, bár némi előrelépés történt.

A javasolt vámok 7,8%-osak, a Kínában gyártott Tesla járművekre, és egészen 35,3%-ig terjednek, amit az SAIC és más, a Bizottság vizsgálatában nem együttműködő vállalatokra vetnének ki. Ezek a vámok az EU szabványos 10%-os autóimport-díján felül érvényesek.

Az EU tagállamai pénteken szavaznak arról, hogy támogatják-e az elkövetkező öt évre szóló végleges vámokat. Ezeket akkor vezetik be, ha az EU országainak minősített többsége – azaz 15 ország, amelyek az EU lakosságának 65%-át képviselik – nem szavaz ellene. A döntést, amely esetleg második szavazási fordulót is igényelhet, október 30-ig kell meghozni. Ha végleges vámokat vezetnek be, az azt jelentené, hogy a július óta fennálló ideiglenes vámokat is meg kell fizetni. Az EU vizsgálatának lezárásáig a vállalatok ezeket bankgaranciával fedezhetik.

Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA