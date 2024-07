Ha új autó akkor BMW: még mindig ez a kedvenc márkája a magyaroknak

A BMW Group Magyarország 2024. első félévében közel 4 százalékkal növelte BMW modelljeinek eladásait a tavalyi év hasonló időszakához képest, ezzel a bajor márka megőrizte elsőségét a magyarországi újautó-piac prémium szegmensében - közölte a társaság.

Az idei első fél évben 2 765 BMW modellt értékesítettek. Tisztán elektromos modellekből 340 darabot adott át ügyfeleinek a BMW, ezzel a tradicionális prémium márkák elektromos piacán magabiztosan vezet, és a magyarországi elektromos összpiacon is fontos szereplő a BMW - fogalmaznak. A közlemény kitér arra, hogy a MINI 2024 első felében 213 darabos eladásával elmaradt a tavalyi hasonló időszak eredményétől, amelyet főként a teljes modellváltás magyaráz.

A márka történetében új fejezetet nyit majd a Neue Klasse koncepció (új osztály koncepció), amely újraértelmezi az elektrifikációt a kimagaslóan hatékony hajtáslánc alkalmazásával, az erőforráskímélő gyártással és a másodlagos nyersanyagok széles körű alkalmazásával. A Neue Klasse modellek gyártása 2025-ben a debreceni gyárban fog elkezdődni.

Címlapkép forrása: MTI/Czeglédi Zsolt