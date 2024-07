Ez a magyarok kedvenc autó márkája: letaszíthatatlan a trónjáról ez a modell

Tavaly és idén is egyértelműen az Esztergomban gyártott Suzuki Vitara a magyar SUV-vásárlók kedvence - derült ki egy friss felmérésből.

Tavaly és idén is egyértelműen az Esztergomban gyártott Suzuki Vitara a magyar SUV-vásárlók kedvence - derül ki a Használtautó.hu felméréséből. Sőt, 2023-hoz képest megközelítőleg 10-10%-ot nőtt a portálon meghirdetett darabok és a telefonos érdeklődések száma is, miközben a Vitarák átlagára tavalyhoz képest mintegy 5%-kal csökkent.

Emellett a tavalyi dobogóhoz hasonlóan az idein is a BMX X5-öt és a Toyota Rav 4-et láthatjuk. A BMW szabadidő-autóinak sikerét az is mutatja, hogy az X6 továbbra is a legnépszerűbb modellek között szerepel, miközben a Toyota RAV4 bronzérme is indokolt, ugyanis ezt tartják a kompakt SUV kategória megteremtőjének. Ez a modell töltötte be először a valódi terepjárók és a sima személyautók közötti űrt, és immár 1994 óta velünk él.

EZ IS ÉRDEKELHET Komoly autódrágulás élesedik Magyarországon egy héten belül: sok pénzt bukhat, aki nem lép időben Július 7-étől élesednek az újabb kötelező, uniós biztonsági előírások: ez drágulást hoz az új autóknál - mondta Varjas Ádám, a Duna Autó kereskedelmi igazgatója.

Mindeközben legmagasabb, több mint 17,5 millió forintos átlagáron a BMW X6-os, legalacsonyabb, 4 millió forintos átlagáron pedig a Mercedes-Benz ML-osztály egy-egy darabjával léphetünk be a szabadidő-autók világába. Érdekesség még, hogy a 2023-as toplistához képest idén a Toyota C-HR is megjelent a legnépszerűbb SUV-ok között, méghozzá 8,2 millió forintos átlagárral.

EZ IS ÉRDEKELHET Zsírúj autó milliókkal olcsóbban? Nem vicc, tényleg létezik: bárki élhet a kedvezménnyel Akár több milliós kedvezménnyel is meg lehet vásárolni az autókereskedések tesztautóit, illetve azokat a kocsikat is, amelyek a szalonokban állnak bemutatójárműként.

„Esztergom egyik büszkesége, a Vitara hosszú évek óta az egyik legnépszerűbb típus Magyarországon, újonnan és használtan, ráadásul a SUV-ok kategóriáján is túlmutatva. Mostani gyűjtésünkből ezen kívül még a C-HR-t érdemes kiemelni, tavaly ugyanis nem fért be a top10-be, idén viszont rögtön a 6. helyre ugrott. Extravagáns formája miatt sok vásárló régóta vágyott járműve, a 2016-ban bemutatott típus azonban most került olyan ársávba a használtautó-piacon, amelynek köszönhetően egyre többen engedhetik meg maguknak” – emelte ki Horváth András, a Használtautó.hu autópiaci szakértője.

Címlapkép forrása: MTI/Máthé Zoltán