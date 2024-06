Súlyos útdíjcsalás áldozatává válhat rengeteg magyar: itt vannak az intő jelek, erre kell figyelni

A rövid szöveges üzenetben útdíjtartozásról értesítik a felhasználót, akit arra kérnek, jelentkezzen be az SMS-ben érkezett linken. A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ Zrt.) kéri, hogy aki ilyen üzenetet kap, semmiképpen ne kattintson a benne lévő hivatkozásra, ne adja meg semmilyen adatát, mert a csalók így akár a bankszámlájához is hozzáférhetnek.

Az elmúlt napokban több jelzés is érkezett a lakosságtól a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.-hez (NÚSZ Zrt.) arról, hogy SMS-ben kaptak értesítést útdíjtartozásról. A külföldi telefonszámról érkezett rövid szöveges üzenetekben egy link is szerepel, amely a gyanútlan felhasználót egy, a NÚSZ Zrt. hu-go.hu oldalához nagyon hasonló, hamis weboldalra vezeti. Bár a társaság neve nem szerepel az üzenetben, a hamis oldalon a NÚSZ Zrt. által működtetett HU-GO elektronikus útdíjfizetési rendszer arculati elemei (pl. logója) is feltűnnek - hívja fel a figyelmet friss közleményében a NÚSZ.

Ha ezen a felületen az áldozat megadja a kért adatokat, akkor azok azonnal a csalókhoz kerülnek, akik így hozzáférhetnek az áldozat bankszámlájához is.

Fokozottan felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy a NÚSZ Zrt. soha nem keresi ügyfeleit SMS-ben! Kérjük a lakosságot, hogy aki ilyen gyanús szöveges üzenetet kap, semmiképpen ne kattintson az abban szereplő hivatkozásra, és ne adja meg adatait!

Hogyan ismerhetők fel a gyanús, csalóktól érkező üzenetek?

Az ilyen üzenetekben gyakran ékezetek nélküli szavak szerepelnek, vagy helyesírási hibák fordulnak elő, esetleg rossz magyarsággal, helytelenül vannak megfogalmazva.

Az üzenet külföldi telefonszámról érkezik.

Az üzenetben szereplő link nem egy létező, ismert szolgáltató vagy webáruház webcíme, hanem általában egy ismeretlen, betűkből és számokból kombinált hivatkozás.

Az üzenet úgy van megfogalmazva, hogy sürgető legyen. Akár nyereményjátékot hirdet, vagy arra utal, hogy csak a link megnyitásával teljesül az SMS-ben jelzett szolgáltatás.

Óriási a probléma

Az emberek félelme természetesen nem alaptalan, sőt a hivatalos adatok is azt mutatják, hogy rendkívül sok a lopás és a csalás Magyarországon, aminek jókora része az online térben történik. Friss példa, hogy feltöltőkártyás ügyfeleket célzó csaló weboldal bukkant fel az interneten, melynek célja, hogy megszerezze az egyenlegfeltöltést kezdeményező ügyfelek bankkártya-adatait. A hamis weboldal megtévesztésig hasonlít, ebben az esetben a Yettel, mint szolgáltató eredeti weboldalára, de az is ugyanilyen csalás, mint ez.