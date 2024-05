Így vesznek használtan autót az élelmes magyarok: biztosan nem verik át őket

Az operatív lízing, más néven tartós bérlet egyre népszerűbb autófinanszírozási forma a vállalatok körében, mivel egyszerű és költséghatékony: az autó a flottakezelő tulajdonában marad, így a lízingbe vevő áfamentesen jut hozzá, emellett a magán és üzleti célra is használt céges járművek esetében a bérleti díj áfájának legalább 50 százaléka is visszaigényelhető. A futamidő végén pedig a konstrukció újabb előnye jelentkezik: a bérlőnek nem kell aggódnia a maradványérték miatt, és az eladásba sem kell energiát fektetnie - mindez a tulajdonos, azaz a flottakezelő rizikója.

Gyakran felmerülő kérdés ugyanakkor az operatív lízing kapcsán, hogy vajon mivel jár fenntarthatósági szempontból, ha a cégek mindig új autókat szereznek be, amelyeket pár évig használnak, majd ”leejtenek” a használtautó-piacra, ezzel autófelesleget termelve. Az utóbbi években azonban számos olyan megoldást dolgoztak ki a lízingszolgáltatók, amelyekkel más konstrukcióknál fenntarthatóbb lehet a tartós bérlet. Ezekről nyújt áttekintést a legnagyobb hazai flottakezelő, az ALD Automotive | LeasePlan összeállítása.

Egy autó több élete

A lízingelt flottaautók élete nem csak addig tart, ameddig a gépjármű az első tulajdonosánál van. A tartós bérlet futamideje a legtöbb esetben 3-5 évet ölel fel, az ALD Automotive | LeasePlan adatai szerint is jellemzően 4 évesen érkeznek vissza a céghez az autók. „Az elmúlt években gyakran érte a flottakezelőket az a kritika, hogy nem fenntartható szolgáltatást nyújtanak, hiszen 4 évente újautó vásárlásra ösztönzik a cégeket. Hazánk legnagyobb flottaszolgáltatójaként az elmúlt évek során kulcsfontosságúnak tartottuk, hogy valóban fenntartható megoldások kialakításával rácáfoljunk erre a kritikára” – mondja Pesti Tímea, az ALD Automotive | LeasePlan vezérigazgatója.

A cég a fiatal, keveset futott, futamidő lejárta előtt visszakerülő autókat gyakran átteszi rövidtávú lízingflottájába, ahonnan már 1 hónapra is bérelhető autó az operatív lízing összes előnyével. Ezzel gyakorlatilag egy új életciklust biztosít az adott autónak. Mindez azért is előnyös a cégeknek, mert a rugalmas flottából így akár elektromos autót, kisbuszt vagy dobozos autót is bérelhetnek, attól függően, hogy éppen mire van szükségük, így nem szükséges egy-egy rövidebb időszakra új autót beszerezni.

Hosszabb távú bérlet

Kényszer szülte, de fenntarthatósági szempontból vonzó megoldás, ha a cégek tovább használják az autókat, mint az eredetileg szerződött futamidő: „A COVID-járvány alatt vált népszerűvé a lízingszerződések hosszabbítása, amikor nem mertek belevágni a cégek új, hosszú távú elköteleződésekbe, később pedig a szállítási nehézségek miatt került előtérbe ez a lehetőség. Az új autók drágulása miatt azóta is sokan halogatják a beszerzéseket, így továbbra is népszerű mindez az ügyfelek körében" – mondja Pesti Tímea, hozzátéve: a szerződés hosszabbítása mellett a cégek úgy is kitolhatják az autók lízingéletét, hogy a visszakerülő autókból választva használtautó-lízingre szerződnek kedvezőbb havi díj mellett. Ehhez hasonló megoldás az ún. Driver Sales, amikor a lízingszolgáltató lehetőséget ad az autóhasználók – tehát nem a cég, hanem maguk a sofőrök – számára, hogy a szerződés lejártakor megvásárolják az általuk használt gépjárművet.

Lízingcégtől használt autót

A LeasePlan, még az ALD Automotive-val történő összeolvadást megelőzően, 2018-ban használtautó-szalont is nyitott, ahol viszonteladók mellett már magánszemélyek számára is értékesíti a céges lízingszerződések végén beérkező, jó állapotú, garantáltan és visszakövethetően szervizelt autókat – ezzel újabb életciklust adva nekik. „Azelőtt kizárólag viszonteladó partnereknek, aukciókon értékesítettük a sokszor tökéletes állapotban lévő, 4 éves autókat. Ezek további életútját azonban nem tudtuk így lekövetni, mostanra viszont az eladásra kínált használtautóink nagy többségét saját szalonunkban értékesítjük, ami a nyitás óta közel 7000 gépjárművet jelent” – mondja Pesti Tímea.

Az ismert szerviztörténetben természetesen a benne foglalt javítások, alkatrész-, folyadék- és szűrőcserék is fontosak, de már maga a szervizeltetés ténye is árulkodó: ha az autó előző tulajdonosa vette a fáradságot, és rendszeresen, a gyártó által előírt időközönként vagy adott kilométerenként elvitte az autót szervizre, biztosak lehetünk abban is, hogy lelkiismeretes, az autójáról gondoskodó tulajdonossal van dolgunk. Ez pedig nem csupán a hosszú életű, megbízható autó, de egyúttal a fenntarthatóság záloga is.