Küszöbön a benzinárstop újbóli bevezetése? Tisztul a kép, lépéskényszerben a kormány

Szánthó Péter Link a vágólapra másolva

A benzin 40 forinttal drágább Magyarországon, mint a környező uniós országok átlagára, a gázolaj esetében pedig 43 forint az eltérés. Utóbbit csak Ausztriában drágább tankolni a régióban, benzinből pedig a nyugati szomszédunk mellett Szlovákiában is többe kerül átlagosan egy liter, mint itthon. A kormányzat türelme fogy az ügyben - húzta alá Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter miután egyeztetésre hívta a Mol és az Ásványolaj Szövetség vezetőit. A kormány szerint az a "megállapodás", hogy a hazai üzemanyagáraknak a régiós középmezőnyben kell lennie, ám ezt a piaci szereplők "nem tartják be". Ha valaki manapság Romániába jár át üzemanyagért, akkor átlagáron számolva kb. 3500 forintot spórolhat egy 50 literes tankon. Persze, ha átlagnál olcsóbb kutat talál, akkor ez több is lesz.

NEKED AJÁNLJUK