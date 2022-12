Nagyon keresik a magyarok ezeket az autókat: egekben árak, lassulóban a piac

A használt és az új autók ára egyaránt nagyon elszállt 2022-ben, ezért nem is csoda, hogy jóval kevesebben vásároltak idén, mint tavaly. A HelloVidék megkérdezte Freiser Tamás, műszaki vizsgáztatással és szervizeléssel foglalkozó szakembert, hogy milyen autókkal járnak a magyarok, milyen márkákat keresnek, és milyen költségekkel kell számolniuk egy műszaki vizsga előtt. Meglepő dolgokat árult el.

2022 első felében 4 777 032 forint volt a meghirdetett használt autók átlagára a Használtautó.hu-n. A Vezess.hu adatai szerint a tavalyi átlagár még 3 989 114 forint volt, míg a 2020-ban feladott hirdetésekben szereplő kínálati árak átlaga csak 2 789 710 forint. Ez 71,3 százalékos áremelkedést jelent 1,5 év alatt. Soha ennyire drága nem volt még a használt autó Magyarországon, mint most, és ilyen mértékű áremelkedés sem sokkolta a vásárlók tömegeit ennyire rövid időszakon belül.

Ha arról beszélünk, hogy milyen szakmai állapotú autókkal közlekednek a magyar emberek, először is földrajzilag kell differenciálnunk. Az az általános tapasztalat, hogy a nyugati országrészben, ott is az északnyugati megyékben, ahol az átlagfizetések is jobbak, a legtöbb ember megengedheti magának a 4-5 éves autót, a keleti megyékben viszont gyakoribbak a 15 évesnél idősebb autók

- mondta Freiser Tamás.

