Akár egy évet is várni kell egy új kocsira: erre nagyon nem készült fel az autóipar

Évekig is eltarthat az autóipar talpraállása, a helyzet a járvány, a chiphiány és az ukrajnai háború miatt kaotikus.

Az autóipar jelenleg tapasztalható válsága mögött alapvetően három ok áll, foglalta össze Szécsényi Gábor. Mint mondta, ilyen helyzetben régóta nem voltak az autógyártók, hiszen sorban állás van az autókért világszerte, ez a helyzet Nyugat-Európában éppúgy, mint az Egyesült Államokban és természetesen Magyarországon is.

Azonban a koronavírus-járvány miatti zavarok álltak be a szállítási láncokban, leállt rengeteg kínai alkatrész gyártása, ami készült is, nem jutott el az autógyárakba, beütött a chiphiány, valamint az orosz–ukrán háború miatt megugró alapanyagárak és ellátási gondok az Ukrajnából érkező alkatrészek esetében. Ez utóbbi azért fáj az autóiparnak, mert egy sor európai autógyártó az elektromos vezetékeket (az úgynevezett kábelkorbácsokat) attól a két nagy beszállítótól szerezte be eddig, amelyek legnagyobb üzemüket Ukrajnában működtetik.

Ráadásul több beszállító települt Ukrajnába éppen a koronavírus miatt, ha már Kínából problémás a beszerezés, hozzuk közelebb a gyártást, de még mindig legyen olcsó, hiszen az ukrán munkaerő jelentősen olcsóbb, mint az európai

– mondta a szakértő. Mindezeken túl nem javít a helyzeten az se, hogy Kínában újra támad a koronavírus, csökken a kínai piac, és kiújultak az alkatrész-ellátási bajok is, írta az RTL.hu

Ha most érne véget az ukrajnai háború és szűnne meg Kínában a koronavírus-járvány újabb hulláma, akkor is évekig tartana az autóipar helyreállása

– mondta az Inforádióban Szécsényi Gábor. Az Autó című szaklap főszerkesztője szerint a jelenlegi állapotok közt előfordulhat, hogy akár egy évet is várni kell egy autóra.