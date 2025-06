Brutál gyógyszerdrágulás jöhet Magyarországon: hiába az árrésstop, ez fájni fog

Donald Trump amerikai elnök új gyógyszerár-szabályozási terve komoly aggodalmat keltett Európában, mivel a változások következtében jelentős drágulás jöhet a kontinensen – figyelmeztetnek iparági szakértők. A cél, hogy a globális gyógyszergyártók csökkentsék az amerikai árakat, de ennek terhét részben az európai fogyasztók viselhetik majd.

A tervezet lényege az úgynevezett „legkedvezőbb nemzet” elv alkalmazása, amely alapján az Egyesült Államok csak olyan áron vásárolhatna gyógyszereket, amilyen árat más fejlett országokban – például az EU-tagállamokban – kialkudtak. Ez arra ösztönözheti a gyártókat, hogy az európai árakat emeljék, így ellensúlyozva az amerikai piacon keletkező bevételkiesést - írja a Portfolio.

A Financial Times szerint az amerikai nyomásgyakorlás már most is hatással van az Egyesült Királyságban zajló áralkukra. A gyógyszercégek attól tartanak, hogy ha London túl alacsony árakat harcol ki, az precedenst teremthet, és az amerikai tárgyalópartnerek is hasonló feltételeket követelhetnek majd. Ugyanakkor az európai országok szoros költségvetési korlátai és hosszú távú gyógyszerbeszerzési szerződései nehezíthetik az áremeléseket.

Ez azonban azzal a veszéllyel jár, hogy egyes új gyógyszerek el sem jutnak majd az európai piacokra, ha a gyártók nem tartják elég jövedelmezőnek ezeket a régiókat.

Trump korábban élesen bírálta Európát, „ingyenélőnek” nevezve az itteni országokat, mivel szerinte az alacsonyabb európai árakat az amerikai fogyasztók fizetik meg. Az új szabályozás szerint az USA csak a legalacsonyabb nemzetközi áron vásárolhatna, ami ütközik az európai árszabályozási gyakorlattal – itt ugyanis minden ország egyedileg, saját költségvetési szabályai mentén tárgyal a gyártókkal.

A lap nem sorol konkrét példákat, de megemlíti, hogy Magyarországon a helyzet különösen bonyolult a gyógyszerárrésre vonatkozó korlátozások miatt.

A gyártók közül többen arra készülnek, hogy akár jogi útra tereljék az ügyet, ha nem sikerül önkéntes megállapodásokra jutni. Közben az Egyesült Királyság próbál lavírozni: kommunikációjában engedékenynek mutatkozik Washington felé, miközben otthon befektetési ígéretekkel próbálja elkerülni a lakossági felháborodást.

Az ügy jól mutatja, mennyire törékeny a globális gyógyszerpiac egyensúlya – különösen akkor, ha a világ legnagyobb piacán, az Egyesült Államokban változnak meg alapvetően a szabályok.