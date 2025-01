Beütött a brutál tojáshiány: elképesztő, ami a boltokban folyik, régen láttunk ilyet

Az Egyesült Államokban egyre súlyosabb tojáshiány alakult ki, ami a szakértők szerint még hónapokig eltarthat. A rendkívül fertőző madárinfluenza pusztítása és az ebből fakadó ellátási problémák miatt országszerte üres polcokkal és drasztikusan emelkedő árakkal szembesülnek a vásárlók - jelentette a CNN.

A madárinfluenza járvány hatalmas pusztítást végzett az amerikai baromfiállományban. Az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma (USDA) adatai szerint csak 2023 novemberében és decemberében 17,2 millió tojótyúk pusztult el a vírus következtében, ami az egész éves veszteség közel felét teszi ki.

Az American Egg Board elnök-vezérigazgatója, Emily Metz szerint a helyzet normalizálódása hosszú időt vesz igénybe: "Nem kezdhetjük el másnap a helyreállítást. Ez valójában egy hat-kilenc hónapos folyamat. Bizonyos piacokon hiányt okoz, amely időszakos és helyi jellegű."

A tojáshiány országszerte érezteti hatását. A New York-i Long Island-en található King Cullen áruházban például üres tojáspolcokkal találkozhattak a vásárlók, míg a déli államokban működő Publix élelmiszerlánc is megerősítette a készlethiányt.

A kínálat csökkenése az árakban is megmutatkozik. Az American Egg Board által közölt Nielsen IQ adatok szerint december végén egy tucat tojás átlagára 4,33 dollár volt, ami közel 25%-kal magasabb a november eleji árnál. Ez az emelkedés egy amúgy is drasztikus árnövekedést tetőzött be: a fogyasztói árindex szerint novemberben a tojás ára 37,5%-kal volt magasabb az előző év azonos időszakához képest.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a madárinfluenza az elmúlt két hónapban átterjedt a tejtermelő gazdaságokra is, megfertőzve a közeli tojástermelő üzemeket. Metz szerint a szélsőséges időjárás is hozzájárult a probléma súlyosbodásához: "A tavalyi hurrikánok az Egyesült Államok délkeleti részén tulajdonképpen felkapták ezeket a vadmadarakat, és úgy helyezték át őket, hogy ugyanazon a területen repültek vissza, amelyen már korábban is átrepültek. És ez ismét csak nagyobb lehetőséget biztosít a vírus terjedésére."

A New York környéki Morton Williams élelmiszerlánc is drasztikus áremelkedésről számolt be. Steve Schwartz, a cég értékesítési és marketing igazgatója elmondta: "Az áraink az egekbe szöktek. Őrületes volt." Míg október közepén egy tucat hagyományos tojás 2,38 dollárba került, addig a közelmúltban már 5,48 dollárt fizettek a forgalmazóknak.

A helyzet javulásának időpontját egyelőre nem lehet megjósolni. Schwartz szerint amikor a beszállítóktól érdeklődött a várható enyhülésről, aggasztó választ kapott: "Nem tudtak válaszolni nekem."