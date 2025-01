Félelmetes videó: maszkos banda támadta meg a pláza boltját, csak úgy menekültek a vásárlók

Az észak-londoni bevásárlóközpontban vasárnap délután történt esemény során maszkos és csuklyás fiatalok egy csoportja rontott be az üzletbe. A Metropolitan Police tájékoztatása szerint a rendőrök gyorsan a helyszínre érkeztek, és rövid időn belül elfogták az elkövetőket.

A hatóságok közlése szerint a rendőrséget 14:35 körül riasztották a Brent Cross bevásárlóközpontban történt incidenshez. A rendőrök gyors beavatkozásának köszönhetően 14 és 18 év közötti fiatalt sikerült őrizetbe venni rablás gyanújával. A bevásárlóközpont vezetősége teljes támogatásáról biztosította a rendőrséget a nyomozás során. Egy szóvivőjük hangsúlyozta: "Vásárlóink és munkatársaink biztonsága mindig elsődleges számunkra".

A Metropolitan Police szóvivője részletesen beszámolt az esetről: "A rendőrségséget január 5-én, vasárnap 14 óra 35 perc körül hívták ki a bejelentéshez, miszerint egy csoport bement egy üzletbe a Brent Cross bevásárlóközpontban, majd ellopott számos mobiltelefont." Az elfogott fiatalok továbbra is őrizetben vannak, ahol kihallgatásuk folyamatban van. A hatóságok vizsgálják az eset körülményeit és a pontos részleteket.

Just now in Brent Cross - London #london #brendcross #londoncrime pic.twitter.com/R4tJ1KHX0F