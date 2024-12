Kiderült, ő lesz Trump kulcsembere a kínaiak megregulázásában: újabb kemény kereskedelmi háború jöhet?

Donald Trump bejelentette, hogy David Perdue volt szenátort nevezi ki kínai nagykövetnek. A döntés egy tapasztalt üzletember és politikus kezébe helyezi az USA és Kína közötti, jelenleg feszültségekkel terhelt kapcsolatok irányítását.

Az Egyesült Államok leendő elnöke, Donald Trump bejelentette, hogy David Perdue volt szenátort nevezi ki kínai nagykövetnek. A döntés egy tapasztalt üzletember és politikus kezébe helyezi az USA és Kína közötti, jelenleg feszültségekkel terhelt kapcsolatok irányítását. Trump emellett további kereskedelmi szankciókat helyezett kilátásba Kínával szemben, amennyiben Peking nem lép fel hatékonyabban a fentanil-kereskedelem ellen - írja a Reuters.

Trump a Truth Social platformon tette közzé döntését Perdue kinevezéséről. A leendő elnök szerint az új nagykövet "fontos szerepet fog játszani a térségben a béke fenntartására irányuló stratégiám megvalósításában, valamint a kínai vezetőkkel való produktív munkakapcsolat fenntartásában".

A georgiai republikánus Perdue 2015 és 2021 között volt szenátor, előtte pedig 40 éves üzleti karriert tudhat maga mögött, amelynek során Hongkongban is élt. Kinevezése visszatérést jelent ahhoz a gyakorlathoz, hogy korábbi politikusokat küldenek a pekingi amerikai nagykövetségre. Ez eltér Joe Biden elnök döntésétől, aki 2021-ben Nicholas Burns karrierdiplomatát jelölte erre a posztra.

Trump más kulcspozíciókba is Kína-ellenes politikusokat tervez kinevezni, például Marco Rubio szenátort külügyminiszternek. Ez arra utal, hogy az USA Kína-politikája a kereskedelmi intézkedéseken túl is keményedhet. A leendő elnök már a kampány során is 60%-ot meghaladó vámokkal fenyegette meg Kínát. Most konkrétan 10%-os vámemelést helyezett kilátásba a kínai árukra, ha Peking nem tesz többet a fentanil-kereskedelem visszaszorítása érdekében.

Trump első elnöki ciklusában Terry Branstad volt iowai kormányzó töltötte be a pekingi nagyköveti posztot. Branstad igyekezett kihasználni korábbi kínai kapcsolatait - többek között Hszi Csin-pinggel -, hogy enyhítse a kereskedelmi feszültségeket, de erőfeszítései ellenére a két ország példátlan kereskedelmi háborúba keveredett.

Elemzők szerint Perdue szerepe egyelőre bizonytalan a feszült kétoldalú kapcsolatokban. Valószínűsíthető, hogy Peking közvetlenül Trumppal és legközelebbi tanácsadóival próbál majd kapcsolatot tartani, különösen ha a kereskedelmi feszültségek újra kiéleződnek.