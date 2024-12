Áll a bál a Fehér Házban: sokan kiakadtak az amerikai elnök hétvégi döntésén

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Mint arról tegnap mi is beszámoltunk, Joe Biden amerikai elnök váratlan döntést hozott: kegyelmet adott fiának, Hunter Bidennek. Ez a lépés számos demokrata politikust felháborított, mivel az elnök korábban többször is határozottan kijelentette, hogy nem fog kegyelmet adni. A döntés hátterében álló motivációk és következmények most élénk vitát váltottak ki a politikai körökben - jelentette a CNN.

Bár Biden elnök döntése sokakat meglepett, a volt Fehér Házi-i tisztviselők közül sokan úgy nyilatkoztak, hogy valójában sosem hittek az elnöknek, amikor az elmúlt hónapokban azt állította, hogy fia kegyelme szóba sem jöhet. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! "Bárki, aki akár csak a csúcs közelében volt, tudta, hogy valószínűleg ezt fogja tenni. Miért tettünk úgy, mintha másképp lenne?" - nyilatkozta egy korábbi magas rangú tanácsadó. Az elnök korábbi nyilatkozatai ellenére Hunter Biden és jogi csapata is már régóta bízott a kegyelem lehetőségében. Ez annak ellenére történt, hogy a Fehér Ház szerint a végleges döntés csak a hétvégén született meg. Az elnök vasárnap este jelentette be a kegyelmet, miután a hálaadási ünnepet családjával, köztük Hunterrel töltötte Massachusettsben. A döntés előzményeihez tartozik, hogy Hunter Bident júniusban ítélte el az esküdtszék illegális fegyvervásárlás és -tartás miatt, szeptemberben pedig kilenc adóügyi bűncselekményben vallotta magát bűnösnek. A kegyelem kiadása előtti napokban Hunter Biden ügyvédei egy 50 oldalas dokumentumot terjesztettek elő, amelyben felvázolták az elnök fia ellen folytatott hatéves nyomozást, és Donald Trumpot, valamint a republikánus szövetségeseit hibáztatták a jogi problémákért. Bár a családtagoknak adott kegyelem nem példa nélküli az amerikai elnökök gyakorlatában, Biden lépése különösen ellentmondásos, tekintettel korábbi határozott kijelentéseire. A döntés számos demokrata politikust kritikára késztetett. Greg Landsman ohiói képviselő az X-en úgy fogalmazott: Apaként megértem. De mint valaki, aki azt akarja, hogy az emberek újra higgyenek a közszolgálatban, ez egy visszalépés. Michael Bennet színadói szenátor szerint Biden döntése "a személyes érdekeket a kötelesség elé helyezi, és tovább erodálja az amerikaiak hitét abban, hogy az igazságszolgáltatás igazságos és mindenki számára egyenlő". A Fehér Ház sajtótitkára, Karine Jean-Pierre elismerte, hogy Trump győzelme a múlt havi választásokon szerepet játszott a döntésben. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az elnök csak a hétvégén hozta meg ezt a döntést.

