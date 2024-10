Brutál árrobbanás közeleg a magyar benzinkutakon? Rettenetes előrejelzés jött, fájni fog, ha ez így lesz

Az iráni rakétatámadás Izrael ellen új fejezetet nyitott a közel-keleti konfliktusban, ami komoly aggodalmakat kelt az olajpiac szereplőiben. A szakértők szerint a helyzet eszkalálódása valós veszélyt jelent a globális olajellátásra - tudósított a CNBC.

Az iráni lépés válasz volt a Hezbollah vezetőjének és egy iráni parancsnoknak a közelmúltbeli libanoni megölésére. Elemzők úgy vélik, Izrael hamarosan ellenlépéseket fontolgat, ami az iráni olajipari infrastruktúrát is célba veheti.

Saul Kavonic, az MST Marquee vezető energetikai elemzője szerint "a közel-keleti konfliktus végül hatással lehet az olajellátásra". Hozzátette: "A magyarországi és az országos szinten is léteznek ilyen jellegű jogszabályok: "Az olajellátás lényeges zavarának lehetősége most már küszöbön áll".

A szakértő úgy véli, a globális olajkínálat akár 4%-a is veszélybe kerülhet, mivel a konfliktus leginkább közvetlenül Iránt is érinti. Egy esetleges támadás vagy a szankciók szigorítása ismét 100 dollár fölé emelheti a hordónkénti árakat. Az olajárak már most is emelkedést mutatnak. A globális irányadó Brent 1,44%-kal 74,62 dollárra, míg az amerikai West Texas Intermediate 1,62%-kal 70,95 dollárra emelkedett hordónként.

Bob McNally, a Rapidan Energy Group elnöke szerint "ahogy Izrael a Gázai övezetről Libanon és Irán felé fordul, a háború egy új és inkább az energiával kapcsolatos szakaszba lép". Arra számít, hogy Izrael megtorlása a rakétatámadásért "aránytalanul nagy" lesz.

Josh Young, a Bison Interests informatikai igazgatója szerint az iráni lépés "jelentős eszkalációt" jelent. Amennyiben az iráni export egy támadás miatt leáll, előrejelzése szerint az olajárak hordónként 100 dollár fölé emelkedhetnek.

Irán tegnap este ballisztikus rakétákkal támadta Izraelt, ami a helyzet elharapózását eredményezheti a térségben. Erről a Pénzcentrum is többször írt, ezeket a cikkeket itt olvashatod el újra: