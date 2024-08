Súlyos lépésre szánta el magát Oroszország: katonai létesítményeket támadnak drónokkal az ukránok Kurszknál

Oroszország visszaverte az ukrán erők határ menti behatolási kísérletét Brjanszk régióban, miközben az ukrán drónok támadást hajtottak végre egy dél-oroszországi katonai létesítmény ellen. A Kurszki régióban a hatóságok beton óvóhelyek telepítését kezdték meg a civilek védelme érdekében az ukrán csapatok támadása miatt. Kijev továbbra is harci sikerekről számol be, miközben Moszkva Kelet-Ukrajnában nyomul előre. Az ukrán erők célja, hogy megszüntessék az orosz katonai fenyegetéseket a határ menti területeken.

Oroszország csütörtökön közölte, hogy csapatai visszaverték egy ukrán egység kísérletét, amely megpróbált behatolni a határukon egy másik területen, mint ahol Kijev orosz területre tört be, miközben ukrán drónok csapást mértek egy dél-oroszországi légi bázis közelében. A Brjanszki régió kormányzója, Alekszandr Bogomaz elmondta, hogy szerdán az orosz határőrök és katonai egységek meghiúsították egy ukrán szabotázs- és felderítő egység támadását - írja a Reuters.

Ez körülbelül 240 km-re történt attól a helytől, ahol Ukrajna behatolt a szomszédos Kurszki régióba Nyugat-Oroszországban, ami arra utal, hogy a kijevi kormány célja az volt, hogy a háborút több határmenti területre is kiterjessze. A kurszki hatóságok csütörtökön közölték, hogy beton óvóhelyek telepítését kezdték meg, hogy megvédjék a civileket az ukrán behatolás közepette. Az ukrán csapatok augusztus 6-án hirtelen támadással törtek be az orosz határon Kurszkba, miután 2022 vége óta nem értek el jelentős eredményeket saját területükön.

Kijev több harctéri sikert is bejelentett a hadművelet megindítása óta, miközben Moszkva folyamatosan nyomult előre Kelet-Ukrajnában, nyomást gyakorolva a több éves harcokban megfáradt csapatokra azután, hogy Oroszország 2022 februárjában megszállta Ukrajnát. Oroszország többször is kijelentette, hogy az ukrán offenzívát megállították. Ukrajna továbbra is hangoztatja előrehaladását. Rusztem Umerov ukrán védelmi miniszter szerdán egy amerikai kongresszusi küldöttségnek elmondta, hogy Kijev kurszki támadása Ukrajna védelme érdekében történt.

Umerov egy nyilatkozatban így fogalmazott: "Célunk ott (Kurszkban) a határ megtisztítása az orosz katonai fenyegetésektől, és az ellenséges támadások lehetetlenné tétele városaink és falvaink ellen." A behatolás növelte a morált az ukránok körében, miközben készülnek szombaton megünnepelni a Szovjetuniótól való függetlenségük 33. évfordulóját. Az Egyesült Államok kijevi nagykövetsége azonban csütörtökön figyelmeztetett, hogy a függetlenség napjához kapcsolódóan megnövekedett a kockázata az orosz rakéta- és dróntámadásoknak Ukrajna-szerte a következő napokban.

Orosz területeket támadnak az ukrán drónok

Oroszország déli Volgográdi régiójában tűz ütött ki egy katonai létesítménynél, miután egy ukrán drón csütörtökön belecsapódott – közölte a régió kormányzója, Andrej Bocskarov. Bocskarov a Telegramon azt írta, hogy senki sem sérült meg, és nem részletezte, melyik létesítményt támadták meg, de azt mondta, hogy a támadás Marinovka falu térségére összpontosult, ahol egy katonai légi bázis található. A Rosaviatsia légiközlekedési hatóság csütörtökön ideiglenes korlátozásokat vezetett be a volgográdi repülőtérre, amely nem fogadott és nem indított repülőgépeket. Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy 28 drónt lőttek le az orosz területen.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön közölte, hogy ő és hadseregének vezetője meglátogatták az orosz határ közelében fekvő Szumi régiót. Elmondása szerint az ukrán csapatok átvették az irányítást egy újabb falu felett a Kurszki régióban. Ukrán tisztviselők korábban azt mondták, hogy Kijev több mint 90 települést irányít ott. Az ukrán hadsereg vezérkara közölte, hogy a keleti fronton továbbra is intenzív harcok zajlanak, és hogy az orosz csapatok az elmúlt 24 órában 53 támadást és offenzívát indítottak a Pokrovszk közlekedési csomópont keleti részén. Az ukrán haditengerészet közölte, hogy erői támadást hajtottak végre egy orosz lőszerraktár és üzemanyagtároló hely ellen a Moszkva által ellenőrzött Kinburn-félszigeten, amely a Fekete-tengerbe nyúló elfoglalt Dél-Ukrajnában található.

Oroszország szerdán közölte, hogy erői előrenyomultak Kelet-Ukrajnában, és megkezdték az ukrán csapatok visszaszorítását a Kurszki régióban, bár egy magas rangú parancsnok óva intett, hogy az ukrán erők újabb támadásra csoportosítják át magukat. Ukrajna szorosan őrzi fő célkitűzéseit a Kurszki régióban, de közölte, hogy egy pufferzónát alakított ki egy olyan területen, amelyet Oroszország az ukrán célpontok elleni határon átnyúló csapásokra használt.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 18 420 267 forintot 20 éves futamidőre már 6,54 százalékos THM-el, havi 135 855 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,68% a THM, a Raiffeisen Banknál 6,69%; a MagNet Banknál 6,76%, a K&H Banknál 6,86%, az Erste Banknál pedig 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Oroszország óvóhelyeket kezd telepíteni a Kurszki régióban

Oroszország nyugati, Kurszki régiójában a hatóságok beton óvóhelyek telepítését kezdték meg, hogy megvédjék a civileket az ukrán behatolás közepette – közölte csütörtökön a régió megbízott kormányzója a Reuters szerint.

Utasításomra a kurszki város adminisztrációja meghatározta a betonmoduláris óvóhelyek elhelyezésének kulcspontjait

– írta a megbízott kormányzó, Alekszej Szmirnov a Telegramon. Mintegy 60 autóbusz-megállót szerelnek fel a menedékekkel – mondta. Szmirnov közzétett egy fényképet az egyik beton szerkezetről, amelyet teherautóval szállítottak. Kurszk városának körülbelül 450 000 lakosa van.

A kormányzó szerint a menedékhelyeket további két városban, Zseleznogorszkban és Kurchatovban is felállítják. Utóbbi ad otthont a Kurszki atomerőműnek, amelynek megtámadásával Oroszország megvádolta Ukrajnát, amit Kijev tagadott. Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (IAEA) vezetője az előzetes tervek szerint augusztus végén látogatást tesz az erőműben.

Címlapkép: Oleh Petraszjuk, MTI/MTVA