Raktárvadászat magyar módra: őrület, mi mindent meg lehet venni a Vagyonkezelő árverésein

Ha internetes aukciókról beszélünk, legtöbbünk kizárólag a népszerű hazai és nemzetközi online piacterekre gondol. Pedig ezeknek olcsó alternatívája körbenézni az állami intézmények honlapjain. Bizony, az MNV felületein például számos kincsre lelhetünk, az iparművészeti jellegű porcelánbabáktól a filmplakátokon át a festményekig. És ha mindez nem lenne elég, akkor egy pofátlanul jól eltalált licittel akár sokszorosával olcsóbban hozzájuthatunk akár még gyűjtiői csecsebeécskehz is. A Pénzcentrum most ilyen ajánlatok közül szemezgetett.

Kevesek számára ismert, de a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) már 2015 óta működtet egy minden magyar állampolgár számára szabadon hozzáférhető aukciós felületet. Talán az itt kínált tételek változatossága és mennyisége nem versenghet a legnépszerűbb online piacterekével, ám a meghirdetett tárgyak között olykor igazi kuriózumokra bukkanhat az ember.

Nem csak a kézenfekvőnek tűnő, ingatlanokat, vagy gépkocsikat érintő árverésekkel találkozhatunk ugyanis az oldalon, hanem a portfólió részét képezik például a szignózott festmények, játékok, de például régi filmplakátok is.

A tételek eredete egyébként változatos. Az MNV és a NAV által lefoglalt tárgyak és ingatlanok mellett számtalan, más szervezetek általi megbízásként felkerült hirdetést is találhatunk, ezért ha szempont nekünk a tulajdoni háttér, vagy az alapadatok közt valami más nincs jelölve, érdemes elolvasni a hirdetményekhez PDF formátumban mellékelt részletes leírást

Zsibvásár a Vagyonkezelő oldalán

A közeledő húsvéti hosszú hétvégét kísérő aktualitásként, most például számos népviseletet hordó babára bukkantunk, amik a potom 1000 forintos kikiáltási árukon olcsó ünnepi dekorációs alternatívák, sőt egy részük még képzőművészeti szemmel is érdekes darab.



Ezek közül talán a kosaras parasztlány a kedvencünk. De rengeteg féle kiegészítővel és méretben megtalálhatjuk őket, a faháncstól a porcelánig, többféle technikával elkészítve. Ezeknek a babáknak szintén 1000 forint jelenleg a kikiáltási ára.



Menők még a valószínűleg ugyanarról a helyről származó, kínai és indiai babák is és a szintén a napokban meghirdetett török baba is. Ezekről a babákról érdemes tudni, hogy nem csak ritka, sokszor 30-40 éves darabok, de galériák, vagy magángyűjtők komoly pénzeket is el szoktak kérni értük.

Az MNV oldalán 1000 forintért meghirdetett népviseletes párnál kisebb méretű babákból például 16 ezer forintért találtunk egy hasonló párt, ázsiai babákból pedig 8500 forintos darabáron leltünk rá hasonlóra, egy műtárgyakra szakosodott aukciós oldalt böngészve. Ha tehát valakinek sikerülne az MNV oldalán alacsony áras ajánlatot tennie, akkor nagyon kedvező áron juthatna hozzá egy-egy darabhoz.



A képzőművészeti vénával rendelkezők szívét megdobogtathatják még a profi ecsetkészletek is, bár ezekből a márkásak kikiáltási ára már borsosabb, így csak a hozzáértők tudják felbecsülni, megérnek-e ebben az erősen használt állapotban 5000 forintot, merthogy ennyibe kerülnek. Aki viszont inkább készen szeretne képekhez jutni, a festmények és szitanyomatok széles választéka mellett filmplakátokból is válogathat, sőt most még egy bekeretezett puzzle csendéletre is lecsaphat.

Portrékat például 5000 forinttól, gyűjtői állapotú antik plakátokat 15000 forintos egységáron találtunk. Érdekes megjegyezni, hogy például a régi magyar plakátok gyűjtésének Magyarországon igen nagy hagyománya van. Ezért egy-egy vájtszemű licitvadász könnyen igazi kincsre bukkanhat itt. Érdemes tehát böngészni a licitek között, hiszen mindig kerülnek fel újabb és újabb tárgyak az oldalra.

Ki licitálhat az oldalon?

Az MNV honlapján közölt információk szerint az Elektronikus Aukciós Rendszer lényege, hogy bárhonnan elérhető, így azon keresztül bárki számára hozzáférhető, költséghatékony, gyors, rugalmas árveréseket lehet lebonyolítani, a potenciális vevők szélesebb köréhez eljutva pedig éles versenyhelyzetet is teremt. Az MNV portfólió tisztítási stratégiájával összhangban, olyan tételek kerülnek fel ide, melyek nem látnak el közfeladatot, így állami tulajdonban tartásuk sem indokolt.

A felületre való regisztrációhoz szükségünk van viszont ügyfélkapura. Az ügyfélkapun keresztül belépve és adószámunkat megadva megnyíló regisztrációs felületen ismét meg kell adnunk legfontosabb adatainkat, itteni regisztrációnk megerősítését követően pedig máris jogosultak vagyunk ajánlatot tenni a meghirdetett ingatlanokra és ingóságokra.

