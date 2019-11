Óriási bajban a magyarok kedvenc itala: ennek nem lesz jó vége

Ellehetetlenítette a kereskedelmi pálinkafőzdéket, hogy a gyümölcspárlatokra, valamint az adalékanyagot nem tartalmazó, legalább hét gyógynövény felhasználásával készült italokra is kiterjesztették a népegészségügyi termékadót, azaz a netát - írja a Világgazdaság.

Ellehetetlenítette a kereskedelmi pálinkafőzdéket, hogy a gyümölcspárlatokra, valamint az adalékanyagot nem tartalmazó, legalább hét gyógynövény felhasználásával készült italokra is kiterjesztették a népegészségügyi termékadót - hangzott el az Országgyűlés mezőgazdasági bizottsága szőlő-, bor-, pálinka-albizottságának ülésén. A lap ezen felül beszámolt arról is, hogy Mihályi László, a Pálinka Nemzeti Tanács (PNT) elnöke szerint a neta definíciójának ellentmond, hogy a pálinkára is kivetették azt, mert az utóbbi célja az egészségtelen termékek fogyasztásának visszaszorítása.

Mihályi szerint viszont a pálinka - megfelelő mértékben fogyasztva - jótékony hatású a szervezetre.

A szakember kifejetette azt is, hogy a kereskedelmi főzdéket az is sújtja, hogy sok magánfőzde illegálisan hozza forgalomba a párlatait, az ellenőrzésre kijelölt jegyzők pedig nem látják el a feladatukat.